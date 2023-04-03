Криптотрейдери готуються скуповувати новий токен ASI від AltSignals

Вам може виявитися складно рухатися на крипторинку через мінливий характер його реакцій на макроекономічні та політичні труднощі, що впливають на нього. Ця нестабільність ще більше посилюється спекулятивним характером проєктів, з якими пов’язані криптовалюти; окрім того, на початковому етапі цих проєктів застосовуються новітні передові технології, що можуть принести революційні результати, які позначаться на майбутньому.

AltSignals є однією з таких платформ, що використовують абсолютно нові технології, і вона також запускає передпродаж свого нового токена ASI. Ось чому криптотрейдери вже готуються скористатися цією захоплюючою унікальною можливістю.

AltSignals спрощує онлайн-торгівлю

AltSignals запустили в 2017 році, і він швидко перетворився на дуже успішну онлайн-спільноту трейдерів, яка зараз налічує 52 000 учасників. Платформа надає торгову інформацію, зокрема кращі інвестиції початкового рівня та цільові ціни, з якими спільнота має ознайомитися, перш ніж купувати чи продавати актив. Новий алгоритмічний торговий індикатор AltAlgo™ створили, щоб допомогти учасникам максимізувати прибутки в умовах нестабільного крипторинку.

Разом із цією добре налагодженою функцією AltSignals також використовує потужності штучного інтелекту (ШІ), щоб в подальшому покращити якість своїх сигналів, і починає революцію на ринку торгових сигналів завдяки своєму набору інструментів під назвою ActualizeAI.

Щоб допомогти AltSignals зайняти лідерські позиції в криптореволюції з залученням штучного інтелекту, зараз компанія запускає свою монету ASI в рамках п’яти раундів передпродажу, а пізніше у 2023 році вона з’явиться на біржах. Власники монет ASI отримують декілька переваг, зокрема ексклюзивний доступ до сигналів ActualizeAI та можливість приєднатися до клубу ActualizeAI Club.

Чи зможе ASI досягти 1 долара у 2023 році?

В рамках бета-фази передпродажу новий токен ASI випустили за ціною 0,012 долара, і планується, що протягом цього заходу ця вартість підвищиться до 0,02274 долара. Схоже, що дефляційна токеноміка та вбудована корисність платформи AltSignals, яку можливості штучного інтелекту розширять ще більше, виведуть ASI в лідери серед Web3-проєктів, що підтримують штучний інтелект.

Завдяки багатому потенціалу ASI, він може злетіти до небес, коли після завершення передпродажу ця монета потрапить на біржі, і деякі аналітики прогнозують, що до кінця року ASI може наблизитися до позначки в 1 долар. Навіть якщо він трохи не дотягне до цієї позначки, цілком ймовірно, що перші інвестори отримають значні прибутки від своїх початкових витрат під час передпродажу.

Що таке AltSignals?

AltSignals — це одна з найбільших онлайн-спільнот трейдерів у Web3-просторі, яка, досліджуючи ринкові тенденції, допомагає інвесторам постійно отримувати прибуток. Випуск токена ASI, а також набір інструментів ActualizeAI допоможуть розширити блокчейн-операції платформи AltSignals.

ActualizeAI поєднує в собі алгоритми машинного навчання, які безперервно 24/7 аналізують ринки, щоб надавати найсвіжіші дані, що подаються за допомогою інноваційного інструменту прогнозного моделювання та зрештою поєднуються з обробкою природної мови (NLP), і це дозволяє надавати високоточні сигнали спільноті AltSignals.

Результатами сигналів, які надаються за підтримки ActualizeAI, є вражаючі рівні даних, які визначають найкращу точку входу для інвесторів, які шукають нові угоди за найкращими цінами купівлі/продажу. Доступ до цього набору інструментів доступний всім власникам токенів ASI.

Як працює ASI?

Окрім отримання доступу до сигналів ActualizeAI, власники монет можуть стати членами клубу ActualizeAI. Це відкриває доступ до деяких найприбутковіших криптовалютних можливостей, зокрема до найкращих передпродажів та найприбутковіших p2p-продажів.

Більше того, власники монет ASI можуть зробити так, щоб зберігання монет працювало на них, і отримати криптовинагороди можна тут кількома способами. По-перше, програма Innovate2Earn стимулює користувачів залишати під час бета-тестування відгуки про нові функції. Криптотокени виділяють тим, хто тестує та коментує практичність та зручність кожного компонента до того, як ті отримають ексклюзивне використання, а нові доповнення до екосистеми почнуть працювати протягом обмеженого періоду.

І нарешті, ASI є токеном управління, а також виконує значну кількість корисних функцій в AltSignals. З його допомогою всі власники монет можуть голосувати щодо питань управління платформою та її майбутнього стратегічного напрямку. Така орієнтація на спільноту є основним фактором, що робить ASI привабливою інвестиційною можливістю.

Чи може ШІ стати наступним великим проривом у криптоторгівлі?

Блокчейн-технологія і штучний інтелект знаходяться в зародковому стані. Ще не вдалося повністю реалізувати потужності кожного з них, і, безсумнівно, криптопроєкти зіграють значну роль у розвитку ШІ. Спостерігачі будуть з великим інтересом стежити за тим, наскільки успішно AltSignals впроваджує технологію штучного інтелекту в секторі блокчейну.

Завдяки штучному інтелекту, створеному для аналізу складних і великих масивів даних, безперервному розвитку та навчанню, що разом підвищує точність сигналів, а також тому, що блокчейн ефективно забезпечує величезну децентралізовану базу даних для майнінгу, вважається, що ці дві технології доповнять одна одну і забезпечать багаті дивіденди.

Схоже, AltSignals збирається швидко скористатися потенціалом цих обох технологій і стати лідером по впровадженню ШІ в секторі криптоторгівлі та блокчейн-просторі загалом. Завдяки інноваційному використанню цих двох технологій AltSignals може дуже швидко злетіти до небес.

Чи варто придбати ASI?

Передпродаж токену ASI є чудовою інвестиційною можливістю, оскільки він пов’язаний з амбітним новаторським криптопроєктом і користується підтримкою добре відомої в криптосвіті компанії.

Новий набір інструментів на базі ШІ від AltSignals може допомогти криптотрейдерам максимізувати їхні прибутки. Оскільки в рамках передпродажу навряд чи повернуться низькі ціни на цей новий токен ASI, саме час раннім інвесторам долучитися до проєкту за поточною ціною, адже на горизонті вже майоріють дивіденди.