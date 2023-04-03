Ціновий прогноз для Cardano: невже злітає до небес? Криптоінвестори переходять на токен ASI від AltSignals для більшого руху цін

Якщо ви приділяли увагу крипторинку останні кілька років, є непоганий шанс, що ви чули назву Cardano (ADA).

Багато криптоінвесторів бачать довгостроковий потенціал ADA, але дехто побоюється її нестабільності. У цій статті ми розглянемо цінові прогнози для Cardano і подивимося, чому деякі інвестори вірять в більші перспективи токена ASI від AltSignals, передпродаж якого зараз відбувається.

Прогнози для Cardano на 2023 рік і надалі

Протягом 2021 року Cardano активно набирав обертів, що привернуло інтерес багатьох інвесторів до крипторинку. Cardano пропонує швидші транзакції, ніж в Ethereum і Bitcoin, а також забезпечує нижчі витрати та споживання енергії. Окрім того, він прагне надавати ці переваги, не обмежуючи при цьому масштабованість і безпеку.

Незважаючи на те, що 2021 рік видався чудовим для криптовалюти, та протягом 2022 року спостерігався значний спад. Частково це пов’язано із загальним станом крипторинку, та, можливо, також зіграло свою роль занепокоєння щодо повільного розвитку ADA .

У вересні минулого року відбулося оновлення Cardano під назвою хардфорк Vasil. Велося багато суперечок щодо цього оновлення, адже його випустили, щоб Cardano міг запропонувати більше масштабованості, функціональності, сумісності та загальної продуктивності. Раціонально, це спричинило тривалу дискусію щодо майбутнього криптовалют та зміну настроїв, коли мова заходить про цінові прогнози для Cardano.

Чи зможе Cardano (ADA) перевищити 6,00 доларів?

Це був би значний стрибок порівняно з тим рівнем, де Cardano знаходиться зараз, і так, ви маєте рацію, необхідно розглянути його коротко- та довгостроковий потенціал. Багато аналітиків, зокрема Wallet Investor, CaptainAltCoin, CoinCodex тощо, пропонують бачення майбутнього цієї криптовалюти.

Один з найвищих цінових прогнозів на даний момент надходить від PricePrediction.net. Вони прогнозують, що до 2030 року Cardano може перевищити 6,00 доларів США. Порівняно з багатьма іншими прогнозами, це відносно оптимістичне передбачення.

В іншому довгостроковому прогнозу від CaptainAltCoin стверджується, що до 2030 року ADA може досягти приблизно 2,11 долара. Аналітики цього ресурсу вважають, що криптовалюта може перевищити позначку в 4 долари, але не раніше 2040 року. Це викликає багато розмов серед криптоінвесторів, їх хвилює нестабільність цієї криптовалюти, а також думки, чому токен ASI від AltSignals може стати гідною альтернативою.

Що таке токен ASI від AltSignals?

Враховуючи переваги штучного інтелекту, обробки природної мови та машинного навчання для прогнозування ринкових тенденцій, AltSignals додасть елемент стеку ШІ-технологій, що буде доступний його відданій спільноті інвесторів. Він прагне забезпечити розширений аналіз настроїв, оптимізоване управління ризиками та точну автоматизовану торгівлю. AltSignals заявляє, що завдяки своїй екосистемі ШІ він дає власникам токенів ASI значну перевагу на ринку.

Також токен ASI відкриє доступ до екосистеми штучного інтелекту ActualizeAI, яка зараз розробляється компанією. Доступ інвесторів до цієї екосистеми залежитиме безпосередньо від кількості токенів у їхніх гаманцях. Це значною мірою буде стимулом від компанії, що дозволить залучати криптоінвесторів.

Інвестори, які триматимуть токени ASI, також зможуть отримати ранній доступ до нового алгоритму штучного інтелекту під назвою ActualizeAI. Дуже класні переваги, погодьтесь, але також важливо розуміти корисні функції цього токена.

Службовий токен від AltSignals зосередиться на таких ключових моментах:

ActualizeAI (ШІ-алгоритм)

Майбутні продукти на базі ШІ

Членський клуб AI Members Club

Ексклюзивні передпродажні можливості

Торгові турніри

Управління спільнотою

Очевидно, токен ASI планує дати нові можливості крипторинку та власне AltSignals. Хоча компанія прагне запропонувати своїм інвесторам численні переваги, вона також сподівається вплинути на ринок, даючи трейдерам більші шанси на успіх.

Як токен ASI змінить галузь сигналів

AltSignals прагне допомагати трейдерам, використовуючи штучний інтелект. Раніше ця компанія вже надала трейдерам понад 1500 сигналів, точність яких становила 64%. Їхній новий рівень штучного інтелекту буде поєднувати машинне навчання та обробку природної мови (NLP), щоб досягти найкращих результатів.

Модель лінійної регресії AltSignals передбачатиме майбутні ціни на активи з дивовижною точністю. З розвитком ActualizeAI компанія зрештою перейде до прогнозного моделювання.

Це дасть криптоінвесторам точні прогнози майбутніх ринкових тенденцій задовго до того, як ті з’являться. Така інтеграція штучного інтелекту в різні аспекти дозволяє компанії надавати точні сигнали та аналіз.

Чи варто купувати ASI?

Наразі AltSignals зосереджується на передпродажу свого токена ASI. Згідно з їхнім вебсайтом, ASI наразі коштує 0,012 долара за токен, і вже продано десь 30,76% з доступних токенів. Не лише їхня дорожня карта виглядає багатообіцяючою, компанія вже має досить вражаючий досвід і може запропонувати х100 тим інвесторам, які долучаться до цього передпродажу.

Окрім того, це ідеальний час, щоб просувати на крипторинку наратив штучного інтелекту, адже останній рік ШІ стрімко захоплює світ. Ця технологія проникає в кожну галузь, й AltSignals прагне бути лідером у сфері штучного інтелекту на ринку криптосигналів. Враховуючи, що цей проєкт досі знаходиться на ранніх етапах свого розвитку, було б доцільно долучитися до їхнього передпродажу і скористатися такою розумною інвестицією.