Ціновий прогноз для Cosmos на 2023 рік. Чи може токен ASI від AltSignals перевершити ATOM?

Багато інвесторів шукають наступну велику інвестиційну можливість, адже останні кілька тижнів крипторинок виглядає оптимістично. Cosmos та AltSignals — ось дві назви, які постійно лунають, та який з цих проєктів є кращою інвестицією? У цій статті ви прочитаєте кілька експертних прогнозів щодо ціни Cosmos і визначите, чи зможе AltSignals затьмарити ATOM у 2023 році.

Cosmos (ATOM) зміцнюється дедалі більше

Cosmos , який називають «інтернетом блокчейнів», — це революційна екосистема, що має вирішити проблеми сумісності, масштабованості та безпеки, від яких вже давно страждає криптопростір. Він дозволяє непов’язаним блокчейнам, як-от Bitcoin і Ethereum, ефективно взаємодіяти один з одним та обмінюватися інформацією, що відкриває цілий світ нових способів використання та функціональності.

Ця неймовірна утиліта вивела Cosmos в лідери за ціною. Попри те, що більшість гравців крипторинку останні кілька місяців пасе задніх, ATOM демонструє серйозне зростання ціни. У червні 2022 року він сягнув мінімуму в 5,55 долара, а в вересні зріс більше ніж на 200% — до 17,2 долара. Подібним чином ATOM піднявся на 31% — з 10,29 до 13,48 долара — у середині березня протягом чотирьох днів.

Низка позитивних розробок у ланцюгу, ймовірно, сприятиме росту майбутніх цінових показників ATOM. Тепер незалежні блокчейни можуть купувати безпеку від валідаторів хабу Cosmos, що збільшить винагороду за стейкінг для власників ATOM і принесе екосистемі більше цінності.

Крім того, протокол Inter Blockchain Communication (IBC), який забезпечує взаємодію між власними блокчейнами Cosmos, збільшив кількість проєктів, створених із використанням цієї технології: у четвертому кварталі 2021 року їх було 32, а в четвертому кварталі 2022 року — вже 53. Це свідчить, що впровадження Cosmos набирає обертів і може спричинити майбутнє зростання цін.

Ціновий прогноз для Cosmos (ATOM)

Через зростання бичачих настроїв навколо ATOM цінові прогнози для Cosmos на 2023 рік покращуються останні кілька тижнів. Зараз ATOM коштує близько 12 доларів, але багато хто прогнозує, що до кінця року він сягне щонайменше 22 доларів. Більш оптимістичні прогнози передбачають ціни на Cosmos в діапазоні від 27 до 33 доларів, що здається цілком реальним, враховуючи останні розробки в мережі.

Якщо піде за найкращим сценарієм, деякі експерти навіть прогнозують ціну Cosmos на рівні 39 доларів. Якщо це станеться, то сьогоднішні інвестори зможуть заробити приблизно 225% прибутку!

AltSignals (ASI) прокладає шлях для торгових рішень на базі ШІ

AltSignals — це авторитетний постачальник торгових сигналів, заснований у 2017 році, який обслуговує криптовалютних, фондових і форекс-трейдерів. За роки своєї роботи AltSignals створив собі міцну репутацію та зібрав спільноту, до якої входять понад 50 000 безкоштовних передплатників і 1400 VIP-членів. Він здійснив понад 1500 високоточних торгових дзвінків, успішність яких в середньому становить 64%, і приніс феноменальні прибутки.

Наприклад, у січні та лютому AltSignals приніс своїм передплатникам Binance Futures 4643% в 23 угодах Binance Futures, при цьому середній рівень успішності становив 91%. Такі результати підтверджуються його сторінкою на платформі Trustpilot , там він може похвалитися рейтингом 4,9/5 зірок, що базується майже на 500 позитивних відгуках.

Успіх AltSignals можна пояснити власним індикатором AltAlgo™, який сканує ринки, щоб визначити торгові можливості в режимі реального часу, та використовує понад 34 різноманітні стратегії та фільтри. Цей індикатор працює разом з командою професійних трейдерів AltSignals, які зараз планують зробити свій наступний крок і запустити токен ASI та алгоритм ActualizeAI.

Цей алгоритм використовуватиме різні провідні технології штучного інтелекту, зокрема прогнозне моделювання та аналіз настроїв, щоб удосконалити існуючу систему AltAlgo і забезпечити неперевершені торгові сигнали. Власники токенів ASI отримають ексклюзивний доступ до цього суперсучасного алгоритму ActualizeAI на базі ШІ, що дозволить їм випереджати ринок і оптимізувати свою торгову ефективність.

Володіння токеном ASI також дозволяє інвесторам вступити до клубу AI Members Club, де вони можуть брати участь у тестуванні продукту, вносити свої ідеї та першими випробувати нові оновлення алгоритму ActualizeAI. Це не лише допомагає створити зацікавлену спільноту, яка бере участь у розвитку AltSignals, але також пропонує інвесторам можливість заробити додаткові токени ASI в якості винагороди за їхні зусилля.

Ці додаткові токени ASI можна накопичувати, щоб потім розблокувати покращені функції екосистеми ActualizeAI, і це дозволяє користувачам здобути розширену інформацію про торгівлю та інструменти. Поряд з іншими цінними функціями, як-от участь у торгових турнірах і право голосу в управлінні платформою, ASI пропонує власникам надзвичайну корисність. На думку аналітиків, це може призвести до значного зростання його цін у 2023 році.

Ціновий прогноз для AltSignals (ASI)

На момент завершення передпродажу ціна токена ASI від AltSignals становитиме 0,02274 долара, і багато прогнозів на 2023 рік передбачають, що він зросте набагато вище. Дехто вважає цю ціну надзвичайно заниженою, враховуючи підтверджену історію роботи AltSignals та його потенціал змінити індустрію торгових сигналів. Як результат, прогнозують, що до кінця 2023 року ASI сягне позначки 0,40 долара.

Більш сміливі прогнози навіть передбачають, що ASI зросте до 0,70 долара, що є цілком можливим. Якщо вдасться досягнути цей рівень, то навіть інвестори, які долучаться до проєкту на останніх етапах передпродажу, зможуть отримати прибутки в майже 3000%.

У який з цих двох проєктів варто інвестувати?

Хоча цінові прогнози для Cosmos, безсумнівно, виглядають оптимістично, його потенціал прибутку на 2023 рік не можна порівняти з AltSignals. Завдяки появі токена ASI та розробці алгоритму ActualizeAI AltSignals може скористатися вже значною своєю спільнотою, щоб створити значний попит на власний токен.

Інвестори, які долучаться до цього проєкту сьогодні, можуть сподіватися на потенційно ще більший прибуток. Це пов’язано з тим, що ASI досі перебуває на етапі передпродажу і наразі коштує 0,012 долара. Ви не захочете проґавити передпродаж токенів ASI — він може виявитися одним із найприбутковіших токенів 2023 року.