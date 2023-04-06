Зібравши $16.35m на presale заходах, Metacade оголошує про дебют на біржі Bitmart

Оскільки впровадження технології Web3 прискорюється в різних галузях промисловості, ігровий сектор став лідером у прийнятті зміни парадигми, розкриваючи величезний потенціал для інновацій та зростання. Metacade, надзвичайно перспективний проект GameFi, привернув увагу тих, хто хоче інвестувати в криптовалюту, завдяки своїй унікальній екосистемі “грай-заробляй” (P2E) та переконливому баченню майбутнього ігор. На хвилі ентузіазму навколо проекту, Metacade успішно зібрала $16.35m під час свого передпродажного заходу, демонструючи впевненість і підтримку своєї зростаючої спільноти.

Зробивши важливу заяву, яка ще більше підігріла ажіотаж навколо цього перспективного проекту, Metacade оголосила про свій майбутній дебют на відомій біржі Bitmart Exchange. Ця подія не тільки підкреслює зростаючий інтерес до Metacade як до надійного інвестиційного вибору, але також є важливою віхою на шляху проекту до того, щоб стати впливовим гравцем у світі GameFi та Web3 технологій, що стрімко розвивається.

Чи відбудеться значне зростання цін на MCADE цього року?

Оскільки оптимізм навколо сектору GameFi продовжує зростати, проект Metacade привернув увагу експертів, які прагнуть оцінити, чи зможе MCADE досягти значного цінового діапазону між $0,90 і $1,20 до кінця 2023 року і в наступному році.

Різноманітний ігровий досвід Metacade дає їй конкурентну перевагу у визначенні потенційної ринкової капіталізації, а величезний загальний адресний ринок вказує на те, що користувацька база платформи може зазнати експоненціального зростання, коли платформа почне ставати доступною уже цього року.

Масив стимулів для утримання користувачів – особливо для неігрових видів діяльності – та постійне покращення користувацького досвіду, що підтримується надійними системами винагород, дозволяє припустити, що попит на утилітний токен MCADE може різко зрости в найближчому майбутньому. Це позиціонує його в самому серці GameFi, і в результаті може принести величезні прибутки інвесторам.

Щоб досягти вартості між $0,90 і $1,20 за MCADE, необхідна ринкова капіталізація в розмірі від $1,8 до $2,4 млрд. Враховуючи привабливу токеноміку та появу нормативних актів, які забезпечують ясність для інституційних інвесторів (що дозволяє їм більш агресивно виходити на крипторинок), багато експертів вважають, що досягнення цього цінового діапазону до кінця 2023 року є цілком вірогідним.

З оголошенням про дебют Metacade на відомій біржі Bitmart, проект також має намір отримати ще більшу популярність і залучити більше тих, хто хоче інвестувати в криптовалюту. З огляду на потужний потенціал проекту в зростаючому секторі GameFi, досягнення ціни в цільовому діапазоні до кінця 2023 року здається цілком можливим, що робить Metacade захоплюючою інвестиційною можливістю для тих, хто хоче отримувати прибутки у GameFi, що стрімко розвивається.

Що таке Metacade?

Metacade має намір змінити ігрову індустрію, створивши наймасштабнішу з існуючих аркад для гри за гроші (P2E), позиціонуючи себе як ключового гравця у стрімко зростаючому секторі GameFi. Metacade має амбітні плани ,які привернули увагу геймерів і всієї індустрії завдяки інноваційній системі винагород, яка дозволяє користувачам заробляти не лише граючи в ігри, але й роблячи внесок у розвиток платформи різними способами, наприклад, ділячись альфа-версіями або пишучи огляди ігор.

Власний токен проекту, MCADE, може представити значну можливість для інвесторів, оскільки його широка корисність в рамках платформи в поєднанні з обмеженою пропозицією і привабливими цінами presale сприяли вражаючому залученню $16.35m за дуже короткий проміжок часу.

Як працює MCADE?

MCADE, токен екосистеми Metacade, слугує рушійною силою різних функцій платформи, включаючи систему винагород і полегшення обміну цінностями на всій платформі – наприклад, участь у турнірах або придбання ігрових предметів. Цей високий рівень корисності забезпечує постійний попит на токен, оскільки все більше користувачів приєднується до платформи, створюючи великий попит і потенційно сприяючи зростанню його вартості.

На додаток до своєї корисності, MCADE пропонує власникам токенів можливість стейкінгу, що дозволяє їм отримувати пасивний дохід через винагороди у стейблкоїнах. Такий підхід не тільки надає інвесторам можливість повернути вкладені кошти, але й не створює жодних ризиків для циркулюючої пропозиції MCADE, оскільки винагороди випускаються в стейблкоінах, що відображає прагнення проекту до створення стійкої та дружньої до інвесторів екосистеми.

Чи є MCADE гарною інвестицією?

Неймовірна подорож Metacade продовжує розгортатися, а нещодавній успіх у залученні $16.35m під час presale заходу та оголошення про майбутній дебют на престижній біржі Bitmart Exchange демонструє величезний потенціал цього GameFi проекту. Завдяки інноваційній екосистемі P2E і сильному баченню майбутнього ігор, Metacade має всі шанси сильно вплинути на світ технологій Web3 і децентралізованих ігор, котрі стрімко розвиваються.

Ажіотаж навколо Metacade як перспективної інвестиційної можливості відчутний, а лістинг компанії на Bitmart Exchange ще більше підвищить її відомість і довіру до неї в очах як роздрібних, так і інституційних інвесторів. Оскільки сектор GameFi продовжує розширюватися і розвиватися, унікальний підхід Metacade до поєднання ігрових технологій, блокчейну і Web3 має потенціал змінити ігровий ландшафт на довгі роки.

Проект Metacade є свідченням сили інновацій та співпраці в епоху технологій Web3. Вступаючи в цю захоплюючу нову главу з дебютом на Bitmart Exchange, Metacade, безсумнівно, є проектом, за яким варто уважно стежити, і пропонує інвесторам неймовірну можливість стати частиною новаторського руху в ігровій індустрії, який може принести величезні прибутки.