Інвестиції Metacade злетіли до $16.35m в міру того, як криптовалютний бум набирає обертів

Останніми тижнями новини крипторинку переповнені повідомленнями про послаблення ринків у міру того, як бичачий крипто-тренд набирає обертів. У жодній сфері поліпшення умов не відчувалося так сильно, як у секторі GameFi, у якому великі імена продовжують демонструвати вражаючі прибутки в секторі криптоігор.

Однак справжньою гарною новиною на крипторинку є історія віртуальної ігрової аркади “Грай-Заробляй” (P2E) Metacade (MCADE), яка перевершила очікування під час свого нещодавнього presale заходу, що отримала $16.35m. Прогнозується, що MCADE продемонструє вражаючі результати при лістингу на провідних криптовалютних біржах Uniswap та Bitmart у квітні 2023 року.

Комплексні механізми заробітку Metacade не мають собі рівних у секторі GameFi, що робить його однією з найпривабливіших інвестиційних можливостей на тлі криптовалютного буму.

Все, що потрібно знати про лістинг криптовалюти MCADE

Надзвичайно успішний presale токенів Metacade створив величезний імпульс серед інвесторів на ранніх стадіях, який, схоже, переросте в загальновідомий, оскільки токен готується до лістингу на провідних криптовалютних біржах. Цього тижня має відбутися запуск MCADE IDO з лістингом токена на UniSwap на рівні $0,022.

Ця довгоочікувана P2E-платформа поєднує в собі одні з найбільш захоплюючих онлайн-ігор, які можна знайти в будь-якій точці блокчейну, з широкою системою криптовалют, яка пропонує користувачам неперевершені можливості для отримання пасивного доходу в Інтернеті під час гри.

На додаток до лістингу на UniSwap 6 квітня, токен MCADE також буде розміщений на Bitmart у квітні та на MEXC на початку травня. Ці майбутні лістинги можуть спричинити шалений попит на токен, що допоможе йому проілюструвати свою репутацію однієї з найефективніших нових інвестицій 2023 року.

Оскільки перший інвестор отримав токени MCADE за символічну суму в $0,008, інші інвестори приєдналися до проекту під час ICO за вищою ціною завдяки швидкості, з якою попит поширювався під час presale. З кожним раундом presale токенів, дефіцитом токенів після лістингу та надзвичайно привабливим планом проекту, MACDE, схоже, зросте в ціні протягом наступних тижнів і місяців до безпрецедентних рівнів.

Як високо підніметься MCADE цього року?

Революція GameFi продовжує очолювати заголовки новин крипторинку, оскільки криптовалютний бум набирає обертів. Тож Metacade з’явився в потрібний час, щоб повністю отримати величезні дивіденди. Проект привернув увагу експертів, які прагнуть побачити, чи зможе MCADE виконати свою обіцянку і подолати бар’єр в $1 до кінця 2023 року.

Різноманітний ігровий досвід, який пропонує платформа, дає їй конкурентну перевагу над іншими GameFi, які для залучення шанувальників покладаються на одну гру або ігровий досвід. З загальною ринковою капіталізацією в 2 мільярди доларів, необхідною для того, щоб вивести MCADE на рівень 1 мільярда доларів, у компанії ще багато роботи, щоб досягти цієї позначки, але потрібно бути сміливцем, щоб поставити на те, що цього не станеться.

Такий ціновий потенціал зумовлений низкою стимулів для утримання користувачів, особливо за межами традиційної сфери P2E. В результаті, комплексна схема винагород буде постійно покращувати користувацький досвід, що, ймовірно, призведе до зростання попиту на MCADE як на утилітний токен, ще до того, як він отримає свою цінність як монета управління.

Що таке Metacade?

Metacade має намір здійснити революцію в ігровому онлайн-просторі, побудувавши наймасштабнішу віртуальну аркаду P2E, позиціонуючи себе як життєво важливого учасника зростаючого сектору GameFi. Амбітний документ Metacade – white paper ставить перед собою мету створити найбільшу онлайн-спільноту ентузіастів ігор та криптовалют завдяки інноваційній системі винагород, яка надає користувачам кілька можливостей для отримання доходу, не тільки через ігровий процес, але й через стейкінг токенів та соціальну взаємодію зі спільнотою.

Нативний токен MCADE надає інвесторам захоплюючу можливість, яка буває справді рідко, завдяки своїй широкій корисності, видатній токеноміці та фіксованій обмеженій пропозиції, яка дуже швидко підніме ціну MCADE вище.

Як працює MCADE?

MCADE – це токен екосистеми Metacade, який є основою для різноманітних і широких функцій платформи. Крім того, що MCADE є засобом обміну на всій платформі, він також забезпечує роботу системи винагород. Цей величезний рівень корисності гарантує, що попит на токени буде залишатися постійним, оскільки база користувачів приєднується до платформи, потенційно досягаючи точки, коли пропозиція буде перевищувати попит.

Окрім високої корисності, яку пропонує MCADE, вона також забезпечує роботу однієї з найпривабливіших та найінноваційніших функцій платформи – Metagrants. Ця схема дозволяє розробникам подавати заявки на криптофінансування для підтримки розробки нових ігор ексклюзивно для Metacade. Кожна заявка потрапляє до загального пулу, перш ніж її буде випущено на голосування спільноти MCADE. Ігри, які набирають найбільшу кількість голосів, запускаються у виробництво за допомогою криптофінансування для підтримки проектів.

Це сприяє утриманню користувачів завдяки регулярній еволюції нових цікавих ігор, забезпечуючи при цьому повну залученість учасників у постійний розвиток платформи.

Чи є MCADE гарною інвестицією?

У той час як бичача крипто-гонка набирає обертів і готується потрапити в заголовки новин крипторинку, Metacade має чудові можливості для продовження своєї неймовірної та захоплюючої подорожі. Неминучий реліз на двох найвідоміших криптовалютних біржах може стати першим кроком до виходу MCADE на орбіту завдяки підтримці інноваційної P2E-екосистеми та вражаючому баченню майбутнього криптовалютних ігор.

Metacade вже зарекомендував себе як свідчення сили інновацій в епоху Web3. Схоже, що це продовжиться, оскільки проект виходить на наступний етап своєї захоплюючої подорожі, щоб стати однією з найприбутковіших можливостей для криптоінвестицій у 2023 році.