Довкола NFT-ринку та метавсесвіту лунає скільки галасу, що, схоже, ці еволюційні етапи криптовалютного світу залишать свій слід на більшості інших цифрових валют. У просторі метавсесвіту окремо виділиться Shiba Inu, тому до вартості його активів буде прикута велика увага.

Як видно із твіту на сторінці Shiba Inu у Twitter від 24 січня 2022 року, мережа Shiba Inu оголосила про свій нещодавній план приєднатися до метавсесвіту. З цією метою вони сторили нове слово, в якому поєднали назву токена і слово «вірш», що входить до складу метавсесвіту (в англ. мові «metaverse», де «verse» означає вірш). Так придумали назву Shibaverse від загальновідомого оригінального токена Shiba Inu, який вже став популярним.

Така новина може стати радісною, особливо її кінцева частина, та автономія Shibaverse не пов’язана виключно з оригінальним блокчейном Shiba Inu. Більше того, токени Shibaverse і Shiba Inu створили різні розробники. Хоча завдяки цьому оголошенню у покупців може з'явитися торговий інтерес до власної екосистеми Shiba Inu. А отже, вартість токену отримає позитивну хвилю від того, що Shiba Inu долучився до метавсесвіту.

Технічні рівні, на які варто звернути увагу, перш ніж купувати Shiba Inu

З огляду на нещодавні розпродажі, що відбувалися на криптовалютному ринку останні кілька днів, це повинно принаймні стати сигналом купувати для гравців ринку.

Джерело: TradingView

Дивлячись на погодинний графік видно, що ринкова ситуація з перепроданістю може спровокувати «биків» до активності, а це підштовхне ціну Shiba Inu (SHIB) вище початкової підтримки в 0,00001972 долара, і вартість токена може наблизитися до короткострокового опору на рівні 0,00002598 долара. Подібна картина спостерігається на денному ціновому графіку, де видно, що невеликі тіла свічок рухаються вбік, а це є гарною ознакою, яка сигналізує про те, що зараз варто лонгувати активи. Окрім перепроданості, що спостерігалася на ринку нещодавно, про те, що зараз вдалий час купувати токени Shiba Inu, свідчить рух ціни, обмеженої діапазоном, вище рівня підтримки.

Заключні думки

Щоб ціна знову не тестувала горизонтальну підтримку на рівні 0,00001972 долара, було б чудово, якби на ринку з'явилася точку виходу на одному рівні з порогом опору в 0,00002598 долара.