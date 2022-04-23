Чи варто купувати Tron? 5 моментів, які слід врахувати

Ціна Tron поступово відновлюється після того, як в лютому впала до річного мінімуму в 0,05 долара. На момент написання статті токен TRX торгувався за 0,075 долара, завдяки цьому його загальна ринкова капіталізація перевищила 7,3 млрд доларів. Монета займає 24-у сходинку серед найбільших криптовалют у світі. Нижче зазначимо п’ять важливих моментів, які слід врахувати, якщо захочите придбати Tron.

Tron — це монета proof-of-stake

Блокчейн-проєкти створюють з використанням цілої низки технологій. Біткоїн, перша криптовалюта в світі, представила концепцію, відому під назвою proof-of-work. PoW – це безпечна технологія, що дозволяє генерувати нові монети за допомогою комп’ютерних алгоритмів. Хоча цей процес і безпечний, однак він вимагає потужностей дорогих комп’ютерів, і зазвичай це дорогий процес.

Tron не використовує механізм proof-of-work. Замість цього він працює на алгоритмі proof-of-stake, який для створення нових монет потребує валідатори. Зазвичай PoS є більш екологічно чистим і відомий тим, що він працює швидше, ніж proof-of-work.

Дійсно деякі з найвідоміших блокчейн-проєктів тепер використовують технологію PoS. Ethereum переходить з PoW на PoS, реалізуючи оновлення Ethereum 2.0. Серед інших популярних платформ, які використовують PoS, варто згадати Polkadot, Avalanche і Terra.

Існує декілька переваг того, що Tron є монетою PoS. По-перше, це означає, що можна з легкістю заробляти винагороди за стейкінг. Стейкінг — це процес, коли ви просто вносите свої кошти на біржі, наприклад, Coinbase і Binance. Після цього ви щомісяця будете отримувати певну суму відсотків. Стейкінг неможливий у мережах PoW, як-от Bitcoin і Kadena.

По-друге, оскільки Tron використовує proof-of-stake, він є значно швидшим блокчейн-проєктом, ніж інші мережі. Згідно з офіційним вебсайтом, він може обробляти понад 2000 транзакцій за секунду. Біткоїн обробляє менше 10 TPS, тоді як Ethereum обробляє менше 20 TPS. По-третє, Tron легко інтегрується з іншими блокчейнами, такими як Avalanche і Solana.

Екосистема Tron зростає

Друге, що вам потрібно знати, це те, що екосистема Tron зараз активно зростає. Останні кілька місяців кількість розробників, які будують за допомогою Tron, постійно збільшується. Більшість із цих розробників працюють у секторі децентралізованих фінансів (DeFi), інші ж — у секторах метавсесвіту та невзаємозамінних токенів (NFT).

За даними DeFi Llama, наразі існує 9 додатків, створених на платформі Tron. Зазначимо деяки з них, зокрема: JustLend, JustStables, SunSwap та SocialSwap. Загальна заблокована вартість (TVL) цих додатків становить понад 4,4 млрд доларів. TVL у JustLend складає понад 1 млрд доларів, і він постійно збільшується. За розміром TVL додаток Tron займає 7-у сходинку у своїй екосистемі.

Однією з найбільших частин екосистеми Tron є BitTorrent Chain. Це був перший масштабований неоднорідний міжланцюговий протокол взаємодії. Додатки, вбудовані в BTTC, сумісні з іншими мережами, зокрема Ethereum, Solana і Fantom.

Відносини між Tron і BitTorrent почалися в 2018 році, коли останній придбав Джастін Сан. Після багатьох років розробки вони запустили BTTC, нативний токен якого називається BTT і має загальну ринкову капіталізацію понад 1,8 млрд доларів.

Tron стикається з сильною конкуренцією

Ще один факт, який вам потрібно знати, якщо захочете придбати Tron, це те, що у нього стає все більше конкурентів. Коли Tron запустили кілька років тому, у нього було лиш декілька конкурентів. На той час Ethereum був однією з небагатьох платформ, яка пропонувала функції смарт-контрактів. Сьогодні у цьому секторі багато конкурентів, й існують додатки, що використовують різні стратегії.

Одними з найсерйозніших конкурентів Tron є Terra, BNB Chain, Avalanche, Solana і Fantom. Усі вони значно більші за Tron. Серед тих, що є меншими за розміром, але які несуть серйозну загрозу для Tron: Polygon, Cronos, Arbitrum, Waves, Near.

Усі ці платформи роблять революцію в галузі, використовуючи різноманітні функції. Наприклад, Near Protocol і Ethereum застосовують технологію шардингу, щоб збільшити пропускну здатність. З іншого боку, Polygon — це мережа рівня 2, метою якої є перезавантажити додатки Ethereum. Саме тому ріст ціни Tron буде залежати від кількості розробників, які приєднаються до мережі.

Tron має власний стейблкоїн

Стейблкоїни стають активними гравцями в індустрії блокчейнів. На відміну від звичайних криптовалют, які дуже нестабільні, ці монети забезпечені фіатними валютами, зокрема доларом США та євро. Одними з найбільших стейблкоїнів є Tether, USD Coin, Terra USD і Binance USD. Загалом загальна вартість стейблкоїнів становить понад 200 млрд доларів.

У квітні 2022 року Джастін Сан із Tron оголосив, що Tron Foundation збирається випустити новий стейблкоїн під назвою USDD (або Decentralised USD). Коли його запустять, він стане першим стейблкоїном в екосистемі Tron.

На відміну від інших стейблкоїнів, стейблкоїн Tron буде повністю децентралізованим, а це означає, що він не покладатиметься на жодні централізовані організації для забезпечення резервів. Натомість ці резерви надаватиме Tron DAO.

USDD також відрізнятиметься від інших стейблкоїнів , адже він не буде забезпечений фіатною валютою. Замість цього він буде прив’язаний до TRX. Як результат, коли ціна USDD впаде нижче 1 долара, користувачі зможуть надіслати в систему 1 USDD і отримати TRX на суму 1 USD. Це така ж концепція, що й у Terra USD.

Tron дуже ліквідний