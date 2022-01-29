Чи варто купувати XRP, коли триває судовий процес з SEC?

Ключові моменти

Ripple Labs продовжує судитися з SEC.

Компанія щойно викупила акції серії C на суму 200 мільйонів доларів.

Компанія зберігає оптимізм щодо того, яким буде для неї 2022 рік.

Більше не викликає сумнівів, що Ripple Labs Inc вже давно бореться з Комісією США з цінних паперів і бірж (SEC) щодо фінансових питань і поки не може вирішити цю проблему.

Згідно зі звітом гігантських мереж, які займаються дослідженням криптовалют, наприкінці грудня 2020 року Комісія США з цінних паперів і бірж подала на Ripple до суду. Згідно з цим фінансовим позовом, Ripple залучив понад 1,3 мільярда доларів незареєстрованих прибутків, які отримав у результаті продажу цінних паперів XRP інституційним інвесторам.

Ці звинувачення привернули увагу широкого загалу, коли Комісія США з цінних паперів і бірж оголосила, що токен Ripple слід визначити як актив фінансового захисту, а не як платіжну систему.

Через дисбаланс, який відчула ринкова вартість Ripple, декілька фінансових установ відмовилися приймати токен XRP на своїх торгових платформах. Американські технологічні компанії-гіганти Coinbase і Bitstamp виключили цифрову валюту XRP зі своїх торгових активів.

Однак ми з оптимізмом дивимось на 2022 рік, і, схоже, ринкова вартість монети Ripple зазнає позитивних змін. Як повідомив у середу генеральний директор Бред Гарлінгхаус, ця компанія з Сан-Франциско щойно викупила акції серії C на суму 200 мільйонів доларів, незважаючи на перешкоди, які заподіяв позов SEC.

Технічні рівні, на які слід звернути увагу, перш ніж купувати Ripple

Джерело: TradingView

Після різкого падіння нижче опору в 0,805 долара наразі токен XRP торгується вище рівня підтримки в 0,55 долара. Виявилося, що ринок розширює бічну цінову дію разом з горизонтальною підтримкою, а позначки 0,805 і 0,55 долара є короткостроковим опором ринку та рівнем негайної підтримки.

Проте, якщо XRP розширить бичачу цінову дію вище рівня опору в 0,805 долара, загальні ринкові настрої щодо активу почнуть зростати.

Крім того, з огляду на технічний аналіз, здається, що значення середнього справжнього діапазону (ATR) наближається до багаторічного мінімуму, а-от індекс відносної міцності (RSI) залишається нейтральним.

По суті, як коефіцієнт волатильності, так і коефіцієнт прибутків та збитків показують, що поточна ціна XRP рухається в нейтральній зоні. Отож, через зростання волатильності цінова дію активу може прискоритися та отримати бичачий імпульс від покупців.