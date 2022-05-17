Протягом останніх двох тижнів у новинах про криптовалюту переважно обговорювали Terra (LUNA). Ця монета випала з рейтингу топ-10 найцінніших криптоактивів і скотилася нижче 200-ої сходинки. Все це сталося за кілька днів. Отож, чи зможе ця платформа стейблкоїнів знову процвітати? Розглянемо деякі основні моменти:

За останній тиждень Terra буквально збанкрутувала.

Монета досягла свого мінімального рівня за всю історію, хоча зараз ми спостерігаємо невелике відновлення.

На даний момент LUNA переживає різкі коливання, її ціна може змінюватися на 50% за день.

Джерело даних: Tradingview

Чи повернеться Terra коли-небудь до 120 доларів?

Terra (LUNA) завжди вважалася «елітними вершками» серед криптовалют. Вона входила до десятки найцінніших активів на ринку і протягом тривалого часу торгувалася вище 100 доларів. Але після кількох періодів падіння у 2022 році ціна монети встановилася десь близько 40 доларів.

Однак вся ця її вартість просто розчинилася в повітрі, коли її прив’язаний до долара стейблкоїн UST втратив свою прив’язку. LUNA просто обвалилася і зараз продається за копійки. Повернути собі колишню славу буде не так вже й просто. Хоча протягом останніх кількох днів монета дещо відновилася, та LUNA переживає такі різкі коливання, що неможливо напевно стверджувати, що вона відновлюється.

Окрім того, щоб LUNA здобула свій шанс, ще має статися багато речей. UST ще не відновив свою прив’язку, а у спільноти Terra закінчуються можливості, щоб захистити цей стейблкоїн. Це буде просто диво, якщо LUNA повернеться до 10 доларів, вже не кажучи про 120 доларів.

Чи варто купувати LUNA під час її падіння?

Зараз можна торгувати LUNA, але не варто зберігати її. Як зазначалося вище, через високу волатильність монета різко коливається.

Це дає змогу короткостроковим спекулятивним трейдерам отримати великі прибутки. Однак для довгострокової перспективи купувати зараз LUNA занадто ризиково.