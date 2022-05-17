Оскільки криптовалюта починає відновлюватися після великих втрат минулого тижня, зацікавлені інвестори будуть сканувати ринок, щоб знайти найкращі варіанти для покупки. Одним із секторів, що пропонує такі можливості, є DeFi. Більшість монет DeFi-сектору різко впали. Зазначимо, чому зараз найкращий час для покупки:

DeFi майже напевно відновиться найближчим часом.

Децентралізовані фінанси – це майбутнє блокчейн-технології.

Нинішнє падіння дає інвесторам чудовий шанс придбати DeFi-проєкти зі значними знижками.

Як зазначалося вище, у просторі DeFi зараз впало багато монет, які можна придбати. Нижче пропонуємо вашій увазі 3 кращі варіанти:

Uniswap (UNI)

За останні 7 днів вартість Uniswap (UNI) знизилася більше ніж на 25%. Також ця децентралізована біржа (DEX) зазнала різких втрат від максимумів 2022 року. Дійсно UNI зараз торгується майже в 3 рази дешевше, ніж кілька тижнів тому.

Джерело даних: Tradingview

Якщо ви завжди хотіли володіти цим активом, але думали, що його ціна занадто висока, зараз ідеальна можливість придбати його. Зрештою, Uniswap є найбільшим DEX на базі Ethereum і найбільшою децентралізованою біржею у світі. Він може принести чудові прибутки у довгостроковій перспективі.

Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) є одним з найбільших протоколів ліквідності в криптопросторі. Наразі загальна заблокована вартість цього проєкту становить майже 6,6 млрд доларів. Він дозволяє користувачам просто вносити ліквідність і отримувати за це підвищені винагороди. Проте за останні 7 днів CVX впав майже на 50%. Саме така знижка робить його чудовим варіантом для покупців, які хочуть скористатися падінням DeFi.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) вибув із топ-100 найцінніших криптопроєктів. За тиждень монета втратила майже 35%. Однак монету YFI підтримують кілька солідних інвесторів, і вона має чудову репутацію на ринку. Це лише питання часу, коли вона повністю відновиться.