Падіння DeFi: Кращі монети, які варто придбати, доки ціна низька
Оскільки криптовалюта починає відновлюватися після великих втрат минулого тижня, зацікавлені інвестори будуть сканувати ринок, щоб знайти найкращі варіанти для покупки. Одним із секторів, що пропонує такі можливості, є DeFi. Більшість монет DeFi-сектору різко впали. Зазначимо, чому зараз найкращий час для покупки:
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DeFi майже напевно відновиться найближчим часом.
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Децентралізовані фінанси – це майбутнє блокчейн-технології.
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Нинішнє падіння дає інвесторам чудовий шанс придбати DeFi-проєкти зі значними знижками.
Як зазначалося вище, у просторі DeFi зараз впало багато монет, які можна придбати. Нижче пропонуємо вашій увазі 3 кращі варіанти:
Uniswap (UNI)
За останні 7 днів вартість Uniswap (UNI) знизилася більше ніж на 25%. Також ця децентралізована біржа (DEX) зазнала різких втрат від максимумів 2022 року. Дійсно UNI зараз торгується майже в 3 рази дешевше, ніж кілька тижнів тому.
Джерело даних: Tradingview
Якщо ви завжди хотіли володіти цим активом, але думали, що його ціна занадто висока, зараз ідеальна можливість придбати його. Зрештою, Uniswap є найбільшим DEX на базі Ethereum і найбільшою децентралізованою біржею у світі. Він може принести чудові прибутки у довгостроковій перспективі.
Convex Finance (CVX)
Convex Finance (CVX) є одним з найбільших протоколів ліквідності в криптопросторі. Наразі загальна заблокована вартість цього проєкту становить майже 6,6 млрд доларів. Він дозволяє користувачам просто вносити ліквідність і отримувати за це підвищені винагороди. Проте за останні 7 днів CVX впав майже на 50%. Саме така знижка робить його чудовим варіантом для покупців, які хочуть скористатися падінням DeFi.
Yearn Finance (YFI)
Yearn Finance (YFI) вибув із топ-100 найцінніших криптопроєктів. За тиждень монета втратила майже 35%. Однак монету YFI підтримують кілька солідних інвесторів, і вона має чудову репутацію на ринку. Це лише питання часу, коли вона повністю відновиться.