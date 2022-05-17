Після різких втрат, які були минулого тижня, крипторинок поступово стабілізується. Більшість монет намагаються отримати достатній попит, щоб розпочати бичачий забіг, і Tezos (XTZ) тут не є винятком. Дійсно, схоже, монета готується до пристойного зростання найближчими днями. Нижче зазначимо основні моменти:

XTZ консолідується вище своєї важливої зони підтримки на рівні 1,6 долара.

Якщо на момент закриття торгів сьогодні ціна токена буде вище цієї зони, то XTZ може піднятися до 2 доларів.

Незважаючи на це, монета й досі перебуває в довгостроковому ведмежому тренді.

Джерело даних: TradingView

Як скоро XTZ подолає позначку в 2 долари?

Насправді на це питання нелегко відповісти. Як відомо, останні кілька місяців настрої в криптопросторі було досить важко передбачити. Зараз здається, що інвестори все ще побоюються, оскільки проблеми на ринку продовжують знищувати прибутки.

Проте ми очікуємо, що найближчими днями XTZ досягне 2 доларів. Головним завданням для альткоїну буде втримати підтримку в 1,6 долара. Якщо до кінця сьогоднішніх торгів бики зможуть втримати цінову дію вище цієї зони, то монета зросте до 2 доларів.

Однак, звичайно, існує ризик втратити позначку в 1,6 долара. Якщо це станеться, XTZ, скоріш за все, опуститься десь до 1,3 долара, і лише потім зможе відновитися. Однак, незважаючи на це короткострокове зростання, загальна тенденція для XTZ залишається ведмежою. Цілком ймовірно, що у 2 кварталі 2022 року втрати монети збільшаться.

Чи варто інвестувати в Tezos?

Якщо ви подивитесь на ту ціннісну пропозицію, яку пропонує Tezos, то ви погодитесь, що це гідний проєкт. Однак нещодавнє падіння цін викликає занепокоєння. Цього року XTZ знизився на 80%.

Тим не менш, ми очікуємо, що до кінця 2022 року він відновиться, особливо якщо загальні настрої на ринку почнуть покращуватися. З огляду на ці показники XTZ чудово підходить для довгострокових інвесторів.