02 лютого 2022 року

CoinJournal, провідний криптовалютний сайт від Investoo Group, наразі доступний 14 новими мовами, адже він розширює свою аудиторію як на ринках, що розвиваються, так і на усталених ринках.

Тепер CoinJournal доступний українською, норвезькою, румунською, чеською, словацькою, індонезійською, японською, тайською, малайською, китайською, португальською, нідерландською, французькою та німецькою мовами.

Завдяки розширенню мов роздрібні інвестори з усього світу зможуть дізнатися більше про криптовалюту, читаючи провідні новини та навчальні матеріали CoinJournal.

Раніше були доступні англійська, шведська, датська та польська версії сайту, але коли додали нові мови, тепер CoinJournal охоплює аудиторію на всіх континентах (окрім Антарктиди).

Це допомагає Investoo Group виконувати свою місію та працювати з роздрібними інвесторами по всьому світу, а також відкриває ширший ринок можливостей, ніж будь-коли раніше.

Девід Меррі, генеральний директор Investoo Group, заявив:

«Деякий час CoinJournal був одним із наших найбільш ефективних активів в Investoo, і нам приємно спостерігати, як він зростає та завойовує нові привабливі ринки. Охоплювати глобальні ринки – це завжди було одним із наших пріоритетів, і саме CoinJournal допоможе нам в цьому».

CoinJournal заснували у 2014 році, і відтоді він є лідером у секторі новин про криптовалюти. Коли його придбала компанія Investoo, сайт почав активно розвиватися, тут проводили перші у світі інтерв’ю з керівниками рівня C таких компаній, як Tether і Fantom.