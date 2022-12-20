Чим Metacade (MCADE) відрізняється від інших монет, наприклад, TRON (TRX)

Metacade, новий ігровий Web3-проєкт, привертає до себе багато уваги. Останнім часом люди цікавляться, чим Metacade відрізняється від інших проєктів, як-от TRON. У цій статті ми розглянемо відмінності між ними та пояснимо, чому, можливо, вам краще подумати про інвестиції в Metacade, а не в TRON.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це хаб Web3-спільноти, який позиціонує себе як краща платформа для всього, що пов’язано з іграми Рlay-to-Еarn. Саме тут можна поспілкуватися з геймерами-однодумцями та криптоінвесторами, зануритися у світ GameFi , а також спробувати різні можливості для заробітку, наприклад, можна заробляти, граючи в свої улюблені ігри.

Metacade — це унікальне універсальне рішення, призначене для майбутнього ігрового простору. Команда, яка стоїть за Metacade, прагне зайняти нинішню прогалину на ринку ігрових Web3-платформ, які орієнтуються на спільноту. Саме тому вони пропонують цілу низку корисних функцій, які, ймовірно, приваблять тисячі геймерів, які шукають місце в Web3, яке можна було б назвати домом.

Наприклад, на платформі доступні огляди, таблиці лідерів, спеціальні форуми, спілкування в режимі реального часу та найпопулярніші альфа-версії GameFi-ігор, якими діляться експерти галузі. Також Metacade зберається періодично проводити турніри, де можна буде виграти токени MCADE, змагаючись в ексклюзивних та класичних іграх у віртуальній аркаді цієї платформи.

Однак бачення Metacade виходить далеко за рамки цих функцій. Він прагне стати першою у світі віртуальною аркадою, що належить гравцям і яка буде створювати одні з найкращих Р2Е-ігор на ринку. Докладніше поговоримо про це незабаром.

У чому унікальність Metacade (MCADE)?

В основі філософії Metacade лежить максимізація цінності для користувачів. Зараз ігровою індустрією керують ігрові студії з багатомільярдними бюджетами, які ставлять інтереси акціонерів вище інтересів геймерів. Це призвело до того, що компанії на кшталт EA, Epic Games та Activision Blizzard виробляють більшість тих ігор, в які грають люди. І якщо ви граєте останні кілька років, то ви знаєте, що досить часто в цих іграх повно багів, працює механізм Pay-to-Win, та потрібно здійснювати безліч мікротранзакцій.

Замість того, щоб брати цінність і нічого не давати на заміну, Metacade прагне, щоб ігри повернулися в руки гравців. Наприклад, саме тому він виплачує токени MCADE усім, хто публікує огляди, альфа-версію ігор чи інший корисний контент. У 2024 році Metacade запустить власну дошку вакансій та підробіток, де можна буде знайти можливості для роботи та сприяти покращенню ігрової індустрії. Найважливіше те, що Metacade має амбітну мету — планує фінансувати наступну хвилю Р2Е-ігор через програму Metagrants.

Metagrants дозволяють власникам MCADE грати роль безпосередньо в запуску ігор, адже спільнота може вирішувати, які саме ігри отримають фінансування. У кожному конкурсі Metagrants розробники можуть винести свої ідеї на розсуд, а спільнота проголосує за них. Проєкт, який набере найбільшу кількість голосів, отримає фінансування зі скарбниці Metacade. Розробники навіть можуть скористатися власним середовищем тестування Metacade, щоб отримати відгуки на свої ігри в реальному часі! Коли гра буде готова, її додадуть до віртуальної аркади Metacade, щоб усі бажаючі могли грати в неї.

Як уже згадувалося, Metacade прагне стати першою у світі віртуальною аркадою, що належить гравцям. Щоб реалізувати це бачення, Metacade планує стати децентралізованою автономною організацією (DAO) , коли розробка буде завершена. На цьому етапі учасники спільноти займуть керівні посади, а власники MCADE голосуватимуть за важливі рішення, які будуть впроваджувати ці нові лідери, наприклад: нові функції, партнерські угоди, токеноміка тощо.

Що таке TRON (TRX)?

TRON — це блокчейн із відкритим кодом, що прагне забезпечити критично важливу інфраструктуру, яка необхідна для децентралізованої мережі. Його запустили у 2017 році, щоб шанувальники могли давати винагороди безпосередньо своїм улюбленим творцям контенту без посередництва централізованих компаній, як-от Google або Facebook. Сьогодні криптовалюта TRON перетворилася на платформу смарт-контрактів, яка конкурує з популярними рішеннями (зокрема з Ethereum та BNB Chain) за те, щоб розмістити децентралізовані додатки (dApps) та DeFi-проєкти.

TRX є нативним токеном криптоекосистеми TRON, його використовують у транзакціях в мережі. Наприклад, творці контенту отримують від своїх глядачів TRX, а ті, хто використовує SunSwap (децентралізована біржа на базі TRON) потребують TRX, щоб сплатити за газ. Також його використовують як токен управління в TRON DAO, і власники TRX можуть проголосувати за те, які зміни потрібно внести в мережі.

Прихильники TRON стверджують, що завдяки неймовірно низьким комісіям за транзакції та високій швидкості мережі розробникам варто будувати свої проєкти саме тут. Однак багато років TRON зазнає неабиякої критики: стверджують, що код був вкрадений, також занепокоєння викликає централізації токена.

Основні відмінності між Metacade (MCADE) і TRON (TRX)

TRON — це переважно платформа смарт-контрактів

Перша ключова відмінність між Metacade і TRON полягає в їхній функціональності. TRON — це в першу чергу платформа смарт-контрактів, де розробники створюють децентралізовані додатки. Тим часом Metacade — це центр спільноти, який дозволяє гравцям зануритися в культуру Web3, ігровий та криптовалютний простір і бути серед однодумців.

Токени TRON розповсюджуються дуже централізовано

Критики криптовалюти TRON, зокрема і колишній технічний директор компанії Люсьєн Чен, відзначають , що мережа страждає від високого рівня централізації, вони стверджують, що більшість «суперпредставницьких» вузлів певним чином контролюються TRON. Це дозволяє TRON здійснювати ефективний контроль в ланцюжку, хоча засновник TRON Джастін Сан спростовує це твердження.

Однак беззаперечним фактом є те, що розподіл токенів TRX варто було б проводити більш децентралізовано. Трохи більше 29% токенів TRX зберігаються в трьох небіржових гаманцях, причому на 100 найбільших власників TRX припадає 44,06% загального обігу (за даними CoinCarp ).

Для порівняння, в рамках передпродажу Metacade буде доступно 70% токенів. Венчурним компаніям не будуть виділяти токени, вони будуть продаватися в дев’ять етапів, щоб забезпечити рівномірний розподіл. Інші 30% підуть на розвиток, для забезпечення ліквідності децентралізованої біржі, на маркетинг та змагання.

TRON стикається з серйозною конкуренцією

TRON — це лише одна з-поміж десятків платформ смарт-контрактів, які змагаються, щоб скинути Ethereum з трону, і, можливо, є набагато кращі проекти. Solana, наприклад, пропонує набагато вищу швидкість, аніж TRON. Binance Coin живить ланцюг BNB, який користується більшою популярністю в розробників, які хочуть створювати децентралізовані додатки.

Цю проблему можна розглянути, проаналізувавши показники DeFi у TRON. Із 49,43 млрд доларів, заблокованих у всіх DeFi-проєктах станом на листопад 2022 року, 4,3 млрд доларів заблоковано у TRON (за даними DeFiLlama ). В Ethereum заблоковано колосальні 28,49 млрд доларів, а в BNB Chain — 6,46 млрд доларів. TRON навряд чи коли-небудь наздожене Ethereum чи Binance Coin, тому що вони набагато більше цінуються в криптопросторі. Простіше кажучи, TRON, здається, вже змирився зі статусом середнячка.

Натомість у Metacade майже немає конкурентів. Оскільки GameFi є одним із найновіших трендів криптопростору, у Metacade є перевага першопрохідця, адже це наразі єдиний центр ігрової спільноти в Web3. У нього, напевно, будуть з’являтися наслідувачі, однак Metacade, швидше за все, до цього моменту вже матиме базу лояльних шанувальників.

TRON висувають претензії через плагіат

Найбільше критики викликає те, що TRON висувають претензії через те, що більшість його офіційних документів та протоколів стали плагіатом з інших проєктів. Хуан Бенет, генеральний директор Protocol Labs, стверджував, що офіційна документація була «здебільшого скопійована» , зокрема він згадав і великі розділи з документів з його проєкту. Хоча офіційну документацію і не скопійовали дослівно, та більшу частину вмісту, словника та структури було скопійовано з документів, які підготували в Protocol Labs. Джастін Сан заявив, що під час перекладу оригінального китайського документа на англійську виникла помилка, однак в ході перевірки китайської версії виявили, що вона також була плагіатом.

Крім того, дослідники виявили , що більша частина коду TRON була скопійована з інших проєктів, таких як Ethereum, лише змінили деякі аспекти, щоб приховати походження коду, і не вказали жодних посилань. Разом з тим офіційний документ Metacade не містить плагіату, а має оригінальні ідеї, контент та макети.

Засновник TRON є суперечливою фігурою

Окрім звинувачень у крадіжці чужих робіт, Джастін Сан останні кілька років піддається численним перевіркам. Йому закидають те, що то він неправдиво повідомив про партнерство з футбольним клубом «Ліверпуль», то що він відмовився від обіду з Ворреном Баффетом через камені в нирках, а потім ми спостерігаємо, як через день він сміється та жартує під час прямої трансляції. Саме тому Джастін Сан є дещо суперечливою фігурою у криптопросторі.

На початку 2022 року вебсайт The Verge опублікував статтю-бомбу , в якій стверджувалося, що Сан особисто брав участь в інсайдерській торгівлі та маніпуляціях з ціною TRX, вочевидь, він разом з китами накачував ціни, щоб потім продати активи з величезним прибутком. Також в статті обговорювалися його неоднозначні відносини з біржею Poloniex, можливе ухилення від сплати податків та відверті крадіжки; вся ця інформація підкріплювалася свідченнями 15 нинішніх та колишніх співробітників Сана і «сотнями сторінок, які вдалося отримати в результаті витоку документів».

Команда Metacade має набагато кращу репутацію. Ключовий персонал (або «Метаголови», як їх називають у технічному документі Metacade) має кришталево чисту історію, і це можна перевірити. Вони навіть прагнуть отримати сертифікат від CoinSniper і Certik, щоб продемонструвати своє бажання бути прозорими та чесними.

Metacade (MCADE) виглядає більш привабливо, ніж TRON (TRX)

Як бачимо, TRON і Metacade є абсолютно різними. Довкола TRON роками крутяться суперечки, і, чесно кажучи, у нього не так вже й багато переваг. Такі проблеми, як висока конкуренція, централізований розподіл токенів і претензії щодо плагіату, ймовірно, відштовхнуть від TRON багатьох потенційних інвесторів, тим більше, що є набагато перспективніші токени, в яких немає жодної з цих проблем.

Можливо, ці інвестори будуть вражені проєктом Metacade. Завдяки високі цінності, незначній конкуренції та своїй орієнтації на спільноту Metacade має більш вигідну позицію та може в найближчі роки перевершити TRON. Більше того, він є першопроходцем у галузі, яка швидко розвивається, і зараз відбувається передпродаж цього токена, тому Metacade виглядає перспективною інвестицією.

Гадаєте, Metacade може швидко стати лідером серед Р2Е-ігор? Тоді вам захочеться відвідати передпродаж Metacade, і краще це зробити якомога швидше. Адже чим раніше ви придбаєте цей актив, тим більше MCADE ви зможете отримати. Наприклад, на етапі 1 передпродажу за 1 долар ви отримаєте 125 MCADE. На етапі 9 ви отримаєте лише 50 MCADE за 1 долар.

Тобто ви можете отримати можливість більше ніж подвоїти свої прибутки від MCADE, якщо просто станете одним із перших інвесторів у цей захоплюючий новий проєкт! Якщо ви планували придбати TRON, подумайте ще раз; Metacade може виявитися набагато кращою інвестицією.