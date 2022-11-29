Чим службовий токен Metacade (MCADE) відрізняється від Aave (AAVE) та Enjin (ENJ)?

Існує величезна різноманітність криптовалютних токенів, тому може буде важко вирішити, який з них обрати. Про потенціал токена MCADE на платформі Metacade багато говорять, тому непогано було б задуматися, як він може зробити революцію в іграх метавсесвіту. Ми розглянемо його в порівнянні з токенами AAVE та ENJ.

Metacade — найкраща інвестиційна можливість

Metacade — це більше, ніж просто проєкт метавсесвіту, це ігровий хаб, керований спільнотою, що пропонує багато можливостей для монетизації. Саме тому нативний токен цієї платформи MCADE чудово підходить криптоінвесторам для диверсифікації. Metacade геніально поєднує в собі метавсесвіт, Р2Е-ігри та активність спільноти, і все це робить його токен MCADE винятковою інвестиційною можливістю.

Щоб зрозуміти можливості, які він відкриває, зверніть увагу на майбутній передпродаж MCADE. Доступно 1,4 млрд токенів, вартість яких стартує лише з 0,008 доларів США, а потім зросте до 0,020 доларів, тому запуск токена MCADE принесе винагороду тим інвесторам, які усвідомлюють його потенціал і долучаться до проєкту на ранньому етапі. Щоб повністю зрозуміти майбутні перспективи Metacade, давайте порівняємо його з кількома іншими токенами та подивимося, чим він від них відрізняється та в чому перевершує їх.

Власники AAVE та ENJ починають інвестувати в Metacade

Проєкт Metacade вже привабив багатьох інвесторів, зокрема і тих, хто вже володіє токенами AAVE та ENJ. І ось чому.

Aave — це протокол ліквідності з відкритим кодом, який дозволяє користувачам розміщувати свої активи, робити ставки та позичати активи. Окрім того, токен AAVE використовується спільнотою під час голосування за рішення, які її стосуються. Наразі він коштує понад 85 доларів, а в один момент досяг позначки в 666 доларів.

Протоколо Enjin, який створили у 2009 році, використовує токен ENJ, щоб допомогти ігровій спільноті. Це токен ERC-20 на блокчейні Ethereum, який можна отримати, граючи в ігри, і використати для оплати предметів на ігрових платформах. У цьому випадку цінова історія буде скромніша: токен досяг максимуму в понад 4,85 долара, а зараз торгується трохи менше 0,50 долара.

Хоча ці токени вже здобули певну популярність, та поява проєкту Metacade дала власникам Aave та Enjin ще один варіант активу для їхніх інвестиційних портфелів.

Що таке Metacade?

Metacade — це новий інноваційний проєкт метавсесвіту, який надає гравцям доступ до цікавих аркадних ігор та дає їм відчуття власності у цьому просторі. Ця платформа об’єднує геймерів-однодумців, криптоінвесторів і розробників у реальному часі, тому можна очікувати, що Metacade стане величезною частиною метавсесвіту.

Багато проєктів у Web3 зосереджуються лише на одній або двох іграх, а Metacade пропонує гравцям цілу ігрову аркаду. Тут вони можуть взяти участь в Р2Е-іграх та спілкуватися з розробниками, щоб створити нові ігри, в які люди хотітимуть грати!

Metacade є частиною Web3-спільноти та ігрового хабу в метавсесвіті, і його модель токеноміки підтримує самостійну екосистему за допомогою нативної монети MCADE. Використовуючи MCADE, користувачі вирішують, які ігри розробляти, та яким буде майбутнє Metacade. Окрім того, щоб отримати додатковий прибуток, користувачі можуть застейкати свої токени, взяти участь у тестуванні гри, а також отримати винагороду за участь у діяльності спільноти. Також Metacade надає розробникам ігор джерело фінансування у вигляді Metagrants, щоб ті створювали ігри для платформи.

У рамках передпродажу пропонують 1,4 млрд токенів MCADE. Початкову ціну зробили низькою, щоб інвестори отримали винагороду за те, що вони долучилися до проєкту на ранньому етапі. Очікується, що з часом ціна зросте. Модель генерації доходу створили так, щоб вона постійно працювала, і щоб допомогти токену зрости в ціні, адже попит на нього зростає.

Чи перевершить Metacade AAVE та ENJ?

Передбачити, що станеться далі у криптопросторі, може бути важко, і немає гарантій, що токен досягне певної вартості. Однак ми можемо визначити, чи має новий проєкт потенціал, який може збільшити його вартість, та чи зможе обігнати інші токени на ринку.

Враховуючи той ажіотаж, який викликав передпродаж Metacade, схоже, він буде активно набирати обертів. Якщо поглянемо на дорожню карту цього проєкту, бачимо кілька чітко визначених наступних етапів: наприкінці 2022 року проводиться передпродаж, після якого на початку 2023 року відбудеться лістинг токена на різних провідних біржах. Враховуючи все це, всі погляди будуть прикуті до MCADE, адже він може перевершити AAVE та ENJ.

Чи є Metacade довгостроковою інвестицією?

Metacade — це токен із надійною концепцією, міцною екосистемою та відданою командою. Незважаючи на спад крипторинку в 2022 році, досі існують проєкти метавсесвіту, зокрема Metacade, які мають серйозні перспективи на майбутнє і які можуть стати чудовими довгостроковими інвестиціями.

У випадку з Metacade розробники в одному місці розумно поєднали метавсесвіт, ігри та інвестиції у криптовалюту. Web3-спільнота постійно збільшується, і люди більш зручно почувають себе у віртуальному світі, тому інтерес до таких активностей лише зростатиме, і у майбутньому Metacade перетвориться на популярний центр метавсесвіту.

Варто пам’ятати, що цифрові валюти можуть бути корисними в багатьох аспектах: вони дозволяють подолати інфляцію та диверсифікувати інвестиційний портфель. Оскільки у світі зараз панує різного роду політична невизначеність, та ми переживаємо фінансові потрясіння, легко зрозуміти, чому люди використовують ці токени як свого роду надійний притулок для своїх грошей. Що стосується конкретно Metacade, модель, яку використовує цей проєкт, здається, допоможе токену MCADE зміцніти та здобути цінність після того, як на початку 2023 року його розмістять на основних біржах.

Що краще обрати: Metacade, AAVE чи ENJ?

Усі ці три токени виконують різні функції та мають власних прибічників. З огляду на їхні функції та поточну екосистему довкола них можна сказати, що на даний момент ігровий проєкт метавсесвіту Metacade найкраще підходить для інвестицій. Він забезпечує кращу екосистему та новий підхід, а монети AAVE та ENJ не виконали свої ранні обіцянки.

Наявність сильної спільноти, важливих партнерських угод та стимулів, які згадані в їхній офіційній документації, свідчать про те, що одразу після свого запуску MCADE візьме потужний старт. Перші інвестори можуть сподіватися, що їхня передпродажна покупка негайно принесе їм прибуток, як тільки на основних біржах відбудеться лістинг цього токена.

Чи варто купувати Metacade?

Уся зазначена інформація вказує на те, що Metacade можна сміливо рекомендувати до купівлі, і на це є декілька вагомих причин.

Після кількох важких місяців криптовалютний ринок може відновитися, і, безсумнівно, розумні інвестори й надалі будуть серйозно підтримувати найсильніші проєкти. Metacade потрапляє до цієї категорії, бо має цікаве поєднання метавсесвіту, аркадних ігор та токена, а також чудові можливості для заробітку.

Під час передпродажу ціна токена становить лише 0,008 долара, а потім буде поступово підвищуватися, тому це цінний проєкт, який привертає увагу багатьох інвесторів; долучитися до нього краще до того, як його ціна підскочить.