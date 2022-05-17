Інвестори збільшили свої позиції, коли минулого тижня ціни на біткоїн впали, про це йдеться в останньому звіті CoinShares.

Минулого тижня в біткоїн влили рекордну суму коштів – майже 300 млн доларів, – навіть незважаючи на те, що ринок переживав руйнівний крах LUNA і UST від Terra.

Згідно із щотижневим звітом про потоки цифрових активів від CoinShares, інвестори скористалися падінням ціни і вклали в біткоїн 299 млн доларів.

«Біткоїн став основним вигодонабувачем, адже минулого тижня в нього влили 299 млн доларів, а це свідчить про те, що інвестори вірять у відносну безпеку найбільшого цифрового активу. Короткий біткоїн отримав незначний приплив коштів на загальну суму 0,7 млн доларів, що дещо нижче порівняно з попередніми тижнями».

Згідно зі звітом , північноамериканські інвестори вклали 312 млн доларів у продукти, які пропонують інвестування в цифрові активи, попри той жахливий обвал, що стався після того, як UST втратив свою прив’язку, а LUNA зазнала абсолютного краху.

Відтік за тиждень від європейських інвесторів склав 38 млн доларів, «їхні настрої були поляризовані», як зазначено на CoinShares.

Загалом, за минулий тиждень надходження в криптоінвестиційні продукти склали 274 млн доларів.

У той час як потоки біткоїну зросли, Ethereum зафіксував відтік на 27 млн доларів. З початку року продукти Ethereum зазнали відтоку капіталу на суму 236 млн доларів, або 2,6% від загального обсягу активів під управлінням (AUM). Минулого тижня наплив коштів у біткоїн-продукти від початку цього року налічував 463 млн доларів.

AUM у Terra впав на 99%, хоча деяким інвесторам все ж вдалося збільшити позиції на 0,043 млн доларів.

Пари BTC/USD і ETH/USD

За даними CoinGecko, за останні 24 години ціна біткоїну зросла на 3,6%, зараз він торгується близько 30 750 доларів, ETH від Ethereum також збільшився на 5,4% і коштує 2120 доларів.