Ціна The Sandbox тримається в вузькому діапазоні, оскільки інвестори відреагували на новий план дорожньої карти для власників LAND. SAND торгується за 1,3225 долара, що значно вище мінімуму минулого тижня, який станови 0,9272 долара. В результаті цього стрибка ринкова капіталізація монети зросла до понад 1,65 млрд доларів.

Дорожня карта для The Sandbox

The Sandbox — це провідний блокчейн-проєкт в ігровій індустрії та галузі метавсесвіту. Ця мережа допомагає людям і компаніям різними способами долучатися до метавсесвіту.

Наприклад, розробники регулярно проводять турніри Alpha, під час яких геймери грають та в разі виграшу заробляють кошти. Ці гроші зазвичай сплачують за допомогою нативного токена мережі SAND.

Платформа також має багатий NFT-маркетплейс, де люди можуть купувати аватари та інші віртуальні продукти. Це один з найпопулярніших NFT-маркетплейсів у галузі.

Найголовніше, що люди можуть придбати віртуальну землю і потім продати її за певну плату. Деякі люди витратили мільйони доларів на цю віртуальну землю.

У той же час багато компаній, як-от HSBC і Standard Chartered, уклали угоди із The Sandbox. Ці компанії придбали на платформі віртуальну власність заради маркетингових цілей.

У понеділок розробники зробили заяву й оприлюднили дорожню карту для власників LAND. Розробники роздадуть усім власникам 5 млн SAND. За поточними цінами вартість цих токенів складе понад 6 млн доларів.

У той же час LAND і ASSET перенесуть в провідну мережу рівня 2 Polygon, щоб знизити витрати на транзакції. Люди, які перейдуть на Polygon, зможуть отримати в якості винагороди понад 1 млн SAND.

І все-таки найбільше занепокоєння серед інвесторів викликає питання, чи є нещодавнє відновлення реальним, чи воно ведмеже.

Прогноз ціни на The Sandbox

На 4-годинному графіку бачимо, що протягом останніх кількох місяців ціна SAND знаходилася в потужному ведмежому тренді. Минулого тижня розпродажі прискорилися, оскільки TerraUSD обвалився. Тепер монета утворила дещо схоже на модель ведмежого вимпела (виділено синім кольором).

Також вона опустилася трохи нижче 25-денної ковзної середньої, а індекс відносної міцності (RSI) стагнує на рівні 50. Таким чином, ця пара, ймовірно, значно знизиться, оскільки модель вимпела наближається до рівня злиття. Якщо це станеться, наступний важливий рівень підтримки буде знаходитися на позначці в 1,10 долара.