Ціна Avalanche продовжує рухатися вбік, оскільки криптогалузь продовжує стояти на краю прірви. AVAX коштує 33,40 долара, що значно вище мінімуму минулого тижня в 22,38 долара. Монета впала більше ніж на 77% від свого історичного максимуму, в результаті чого її загальна ринкова капіталізація становить приблизно 8,8 млрд доларів.

Відновлення AVAX зупиняється

Avalanche — це провідний блокчейн-проєкт, який прагне стати кращою альтернативою Ethereum. Ця мережа має кращі функції, зокрема пропонує високу швидкість, нижчі витрати та більшу взаємодію. Серед відомих проєктів, створених на Avalanche, варто згадати 1Inch, Aave, AllianceBlock та Atlantis Loans тощо.

Хоча екосистема Avalanche зростає, однак у кімнаті є декілька слонів. По-перше, інвестори все більше хвилюються щодо сектору DeFi після трагічного краху Terra USD, LUNA та пов’язаних з ними екосистем DeFi, як-от Anchor Protocol та Astroport.

Інвестори DeFi тепер усвідомлюють, наскільки ризикованим є цей сектор, хоча він і приносить високі прибутки. Як ви пам’ятаєте, лише минулого тижня Anchor Protocol був одним із найбільших додатків в DeFi-секторі і мав активи на понад 18 млрд доларів. Зараз все, що залишилося, — це лише оболонка від його колишнього «я».

Ще один великий слон у кімнаті — Федеральний резерв. Очікується, що в найближчі місяці він продовжить посилювати свою монетарну політику навіть попри те, що є деякі ознаки того, що, можливо, інфляція досягла свого піку. Крім того, банк продовжить підвищувати процентні ставки, оскільки економіка США переживає стагфляцію.

Результативність ціни AVAX також віддзеркалює показники інших активів. Наприклад, біткоїн й досі коливається близько позначки в 30 000 доларів, тут він знаходиться останні кілька днів. Аналогічним чином американські акції намагаються намацати собі напрямок після того, як минулого тижня вони тріумфально повернулися на ринок.

Прогноз ціни на Avalanche

Якщо поглянути на денний графік, бачимо, що минулого тижня ціна AVAX сформувала модель «молот», тоді вона впала до мінімальних 22,5 долара. При аналізі цінових дій ця модель зазвичай є бичачим знаком.

Однак при більш детальному розгляді видно, що ціна монети сформувала щось на кшталт візерунку ведмежого прапора, який зазвичай є ведмежим знаком. Індекс відносної міцності (RSI) і ковзні середні показують, що ціна все ще залишається ведмежою, тому не можна виключати можливість, що монета впаде до мінімуму минулого тижня.