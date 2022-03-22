Convex Finance може незабаром сягнути позначки в 25 доларів

Convex Finance зростає, оскільки все більше DeFi- протоколів інтегрують його.

Окрім того, зміцненню Convex сприяє збільшення бичачого імпульсу на загальному крипторинку.

Convex подолав важливий рівень опору, що вказує на зростання бичачого імпульсу.

Протягом останніх 24 годин криптовалюта Convex Finance ( CVX ) демонструвала одні з кращих результатів. Це сталося, тому що збільшується кількість проєктів, які інтегрують Convex і які дають змогу своїм інвесторам отримувати пасивний прибуток від токенів Convex.

Розглянемо приклад: 16 березня Rari Capital оголосив про запуск Tribe Convex Pool. Цей пул використовує деякі з найновітніших технологій, як-от плагіни Flywheel і ERC-4626. Завдяки цим технологіям інвестори можуть використовувати свої токени Convex Finance в якості застави в протоколі Fuss, коли вони беруть позику.

Це реалізували всього за кілька днів після того, як ще один протокол, Enzyme, оголосив, що тепер користувачі Enzyme можуть використовувати Convex, щоб здійснити стейкінг токенів Curve Finance і збільшити свої прибутки. Ця подія має важливе значення, адже в результаті цього збільшилась кількість інвесторів, які використовують Convex, а в довгостроковій перспективі це може призвести до підвищення цін.

Однак інвестори проявляють інтерес до Convex Financе не лише завдяки інтеграціям. Convex знаходиться на ринку, який зараз стрімко зростає. DeFi-сектор активно набирає обертів, оскільки інвесторів приваблюють можливості пасивного прибутку. Це означає, що проєкти на кшталт Convex Finance, які дають інвесторам можливість збільшувати свої статки, не здійснюючи при цьому торгівлі, ставатимуть все більш популярними.

Convex особливо цікавий для інвесторів, адже це відносно новий проєкт з невеликою ринковою капіталізацією. Це означає, що, як тільки ринок знову стане бичачим, він зможе приносити прибутки вище середніх значень на ринку.

Convex Finance подолав важливу зону опору

Джерело: TradingView

Починаючи з 20 березня Convex Finance знаходиться на висхідному тренді, і бичачий імпульс зростає. Бики настільки потужні, що Convex зміг подолати позначку 20,26 долара, хоча протягом вихідних він відчув значний опір на цьому рівні. Якщо токен збереже поточну динаміку, то в короткостроковій перспективі зможе зрости до 25 доларів.

Висновок

Після низки важливих інтеграцій з кількома DeFi-протоколами Convex набирає обертів. Окрім того, збільшенню Convex Finance сприяє зростання інтересу до DeFi-сектору і той факт, що бичачий імпульс на загальному ринку зміцнюється.