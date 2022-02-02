Cosmos (ATOM) значною мірою випередив весь ринок криптовалют. Проте протягом останніх кількох днів монета зазнала серйозного тиску продаж. Однак, з аналузу графіка, здається, що є ознаки бичачого розвороту. Та що говорять інші показники про ATOM? Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання статті ATOM торгувався на рівні 28,95 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години зріс майже на 4%.

Нещодавня консолідація ціни може свідчити про те, що ATOM ось-ось почне бичачий розворот.

Проте монета все ще торгується нижче своєї 100-денної простої ковзної середньої, хоча й не набагато.

Джерело даних: Tradingview.com

Чи буде зростати ATOM найближчими днями?

Ціни більшості монет завжди дещо консолідуються, перш ніж почнуть зростати. Це і відбувалося з ATOM протягом останніх кількох днів. Однак монета все ще торгується набагато нижче від своєї 20-денної ковзної середньої, яка становить близько 37 доларів. Проте трохи не дотягує до 100-денної SMA.

З огляду на це стає зрозуміло, що монета й досі знаходиться на території ведмежого ринку. Якщо відбудеться солідне зростання, то ATOM має консолідуватися вище 33 доларів і повторно протестувати 20-денну SMA найближчим часом. Хоча ми бачимо деякі ознаки висхідного руху, та монета не зростає достатньо швидко, щоб найближчим часом сягнути 33 доларів.

Чи варто купувати Cosmos (ATOM)

ATOM — один із найцікавіших і, можливо, навіть найперспективніших блокчейн-проєктів наразі. У нього величезна база надійних інвесторів, і також ця криптовалюта широко висвітлюється в ЗМІ.

Якщо скласти список із 5 найкращих блокчейнів, на які варто звернути увагу, Cosmos буде серед них. Виходячи з цього, його нативний токен ATOM є дуже гарною інвестицією, особливо в довгостроковій перспективі.