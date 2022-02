Ось чому ціна Solana зростає протягом останнього тижня

Більшу частину січня токен Solana (SOL) падав, бо його мережа зіштовхнулася із серйозними проблемами перевантаження. Однак коли цю проблему вирішили, ціна SOL почала зростати і збільшувалась протягом останніх шести днів.

Сьогодні SOL торгується на рівні близько 108,86 долара, тобто він зріс ще на 3,26% після того, як учора здорожчав на 14,68%.

Сьогоднішній торговий діапазон коливається від максимуму в 112,98 і до мінімуму в 104,50 долара.

Окрім того, що вдалося позбутися проблем із перевантаженням, що ще сприяє тому, що монета SOL зростає такими темпами? Давайте подивимося, чому здійнявся весь галас.

Перш ніж глибоко зануритися в те, що стоїть за нинішнім трендом Solana, хочемо нагадати, що Solana – це децентралізований проєкт з відкритим кодом, який в основному використовує блокчейн-технологію, щоб надавати рішення для децентралізованих фінансів (DeFi).

Нинішнє зростання цін Solana пов’язано з тим, що на біржі Coinbase нещодавно розмістили два токени проєктів на базі Solana з низькою капіталізацією. Coinbase – це провідна криптобіржа, що знаходиться в США.

Згідно з попереднім звітом CoinDesk, Coinbase вже почала приймати вхідні перекази двох токенів екосистеми Solana: Orca (ORCA) і Bonfida (FIDA).

Вчора на сторінці Coinbase у Twitter зробили одкровення.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022