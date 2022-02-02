Безсумнівно, Shiba Inu (SHIB) був найбільшою мем-монетою 2021 року. Так званий вбивця Dogecoin тривалий час збагачував багатьох людей, але відтоді втратив частину цих здобутків. Проте головним питанням для більшості людей було, чи зможе токен SHIB зрости до 1 долара. А чи взагалі це можливо? Розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання статті SHIB торгувався на рівні 0,0000217 долара, ринкова капіталізація становила близько 11 мільярдів доларів.

Щоб SHIB сягнув 1 долара, він має зрости майже на 5 мільйонів відсотків протягом найближчих років.

Хоча це може здатися неможливим, але той факт, що SHIB зріс майже на 26 мільйонів відсотків у 2021 році, робить таке зростання цілком ймовірним.

Джерело даних: Tradingview.com

Що має статися, щоб SHIB зріс до 1 долара

Для SHIB шлях до 1 долара буде нелегким, токену доведеться пережити багато злетів і падінь. Зростання 2021 року спричинили багато факторів, більшість з яких може бути недоступною для SHIB у майбутньому.

Наприклад, коли мем-монету занесли до списків для торгівлі на великих біржах, її ціна просто злетіла до небес. Але тепер це в минулому, і, зрештою, SHIB вже торгується на тих біржах.

Більше того, схоже, що ринок криптовалют буде різко коригуватися у 2022 році, і мем-монети, як-от SHIB, дуже постраждають. Тим не менш, щоб сягнути зазначеної ціни, Shiba Inu повинен зменшити циркуляційний запас. Зараз в обігу знаходиться близько 550 трильйонів монет, а це забагато.

Чи варто зараз купувати SHIB?

Більшість експертів стверджують, що гарні часи для Shiba Inu минули. Але монета ще може зрости, хоча й не так колосально, як ми це спостерігали минулого року.

Наприклад, SHIB зараз торгується набагато нижче своїх максимумів 2021 року. Ви можете придбати його та сподіватися, що він відновиться до тієї ціни, а потім продати токени. Проте SHIB, як і багато інших мем-монет, дуже ризикований актив.