Cosmos намагається знайти підтримку на рівні 26 доларів

За останні два тижні Cosmos впав на 45%.

Ціна знайшла підтримку на позначці 26 доларів.

Cosmos (ATOM/USD) — це проєкт, що прагне вирішити основні проблеми, які стоять перед блокчейн-технологією. Його метою є усунути негативні наслідки використання блокчейнів, як-от забрудення навколишнього середовища, висока вартість електроенергії та збільшення часу обробки транзакцій і передачі даних.

17 січня 2022 року Cosmos торгувався на позначці 44,4 долара і у 2021 році показав одні з найкращих серед криптоактивів результати. На початку 2021 року Cosmos торгувався на рівні 4-5 доларів і до кінця року сягнув максимальних 44 доларів. Його прибуток становив більше 1000%.

Через коливання на ринку монета втратила понад 45% цих колосальних здобутків за 2021 рік менше ніж за два тижні.

Джерело: TradingView

Використовуючи аналіз опорних точок, стає зрозуміло, що сьогодні ринки відкрилися близько рівня підтримки S1 (26 доларів), який знаходиться далеко за межами рівноважного рівня P (30,5 долара), який учасники ринку вважають справедливою ціною за тиждень. З таким відкриттям торгів ціна швидко повертається до рівноважної ціни, ще до того, як розпочнеться основний тренд тижня. Окрім того, Cosmos торгується вище ковзної середньої за 9 і 21 день, що сигналізує про потужний бичачий тиск на ринку.

Поточна ринкова ціна становить 28,270 долара, і тижнева центральна точка опори також надає значну підтримку ціні та дозволяє пережити ведмежий гнів останніх двох тижнів.

Куди далі буде рухатися монета?

Якщо ціна зможе перевищити підтримку в 26 доларів, у середньостроковій перспективі на ринку з’явиться певний бичачий тиск, який підштовхне ціну до тижневої рівноваги на позначці в 30-31 доларів. А-от зробити довгострокові прогнози для більшості ринків поки не можна. Загальний ринок спостерігає, що основні центральні банки робитимуть з процентними ставки, адже це може вплинути на роботу фінансових ринків і змінити правила, за якими ті грали протягом останніх трьох років.