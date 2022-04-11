Сьогодні ціна ION в реальному часі становить 5080 доларів. ION стабільно зростає і за останні 24 години здорожчав на 0,17%. На момент написання статті повністю розбавлена ринкова капіталізація криптовалюти становила 100,2 мільярда доларів.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь подробиці про ION: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати ION.

Де зараз найкраще купувати ION

Оскільки ION є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ION за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ION прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ION

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ION.

Що таке ION?

ION є одним із провідних блокчейнів у світі. Його унікальність полягає в тому, що це гібридний блокчейн, захищений POS і POW. Основна команда ION розробила і створила протокол Atomic Token Protocol (ATP), який повністю оптимізували для роботи в ланцюгу ION.

Завдяки ATP компанії можуть легко та доступно створювати багаторівневі системи продажу квитків, які можна використовувати повторно.

Gamegrid у поєднанні з фреймворком Jinx дозволяють інтегрувати гру або створювати її за допомогою технології ION. ION забезпечує швидкість та незмінність.

Чи варто купувати ION сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на ION

Digital Coin налаштований дуже оптимістично щодо ціни монети. Експерти роблять такі прогнози (від мінімальної до максимальної ціни):

2022: 6 246,98 – 7 128,92 долара США

2023: 6 724,85 – 8 084,67 долара

2024: 6 207,13 – 9 442,74 долара

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