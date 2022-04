Сьогодні ціна ION в реальному часі становить 5080 доларів. ION стабільно зростає і за останні 24 години здорожчав на 0,17%. На момент написання статті повністю розбавлена ринкова капіталізація криптовалюти становила 100,2 мільярда доларів.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь подробиці про ION: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати ION.

Оскільки ION є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ION за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ION прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ION.

ION є одним із провідних блокчейнів у світі. Його унікальність полягає в тому, що це гібридний блокчейн, захищений POS і POW. Основна команда ION розробила і створила протокол Atomic Token Protocol (ATP), який повністю оптимізували для роботи в ланцюгу ION.

Завдяки ATP компанії можуть легко та доступно створювати багаторівневі системи продажу квитків, які можна використовувати повторно.

Gamegrid у поєднанні з фреймворком Jinx дозволяють інтегрувати гру або створювати її за допомогою технології ION. ION забезпечує швидкість та незмінність.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Digital Coin налаштований дуже оптимістично щодо ціни монети. Експерти роблять такі прогнози (від мінімальної до максимальної ціни):

📢2021 #newlistings on https://t.co/0y5SOcJSp1 $OSMO @osmosiszone will be listed on #HOTBIT

Users can now start depositing OSMO (https://t.co/aFuGKSaxKV) in preparation for trading✅$OSMO/USDT trading pair will be opened at 08:00 AM (UTC)🥰 pic.twitter.com/4KBjy4e2Hv

— Hotbit (@Hotbit_news) October 22, 2021