Moonbeam був представлений на основних міжнародних заходах, що стосуються криптопростору, і нещодавно його TVL сягнула важливої позначки. Його токен GLMR сьогодні зріс майже на 15%.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу і монету Moonbeam, зокрема чи варто купувати Moonbeam і де можна це зробити, якщо ви раптом захочете його придбати.

Де зараз найкраще купувати Moonbeam

Що таке Moonbeam?

Moonbeam — це сумісний з Ethereum парачейн смарт-контрактів на базі Polkadot, завдяки якому можна з легкістю використовувати популярні інструменти розробників Ethereum та створювати або повторно розгортати проєкти Solidity в середовищі на базі субстрату.

Moonbeam являє собою EVM і вузькоспеціалізований парачейн, який відображає RPC Web3 від Ethereum, облікові записи, ключі, підписки, журнали тощо.

Платформа Moonbeam розширює базовий набір функцій Ethereum додатковими функціями, як-от управління в мережі, стейкінг та інтеграція між ланцюжками.

Чи варто купувати Moonbeam сьогодні?

Безумовно, Moonbeam може стати гарною інвестицією, особливо якщо правильно обрати для цього час. На жаль, не завжди можна вирахувати це заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не сприймайте цінові прогнози за чисту монету.

Прогноз ціни на Moonbeam

Price Prediction передбачає, що в 2023 році мінімальна ціна монети становитиме 5,20 долара. У 2024 році 1 GLMR буде торгуватися щонайменше за 7,47 долара, але може піднятися цього ж року до 8,89 долара. За прогнозами, у 2025 році ціна 1 Moonbeam сягне щонайменше 10,64 долара.

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