Bitcoin проти Ethereum: яку криптовалюту краще придбати?

Bitcoin та Ethereum є двома найбільшими криптовалютами на ринку, їхня сукупна ринкова капіталізація становить понад 1,2 трильйона доларів. Окрім того, за останнє десятиліття ці дві монети принесли значні прибутки своїм акціонерам. У цій статті « Bitcoin проти Ethereum » ми визначимо той актив, що краще підійде для довгострокових інвесторів.

Bitcoin проти Ethereum

Bitcoin та Ethereum – це блокчейн-проєкти з різними цілями. BTC створили як альтернативну валюту, а-от Ethereum розробляли так, щоб можна було використовувати смарт-контракти. Саме тому багато розробників, зокрема Aave і Uniswap, використовують платформу Ethereum для створення децентралізованих продуктів.

Щодо їхньої продуктивності, за останнє десятиліття обидва ці активи принесли колосальні прибутки. І якщо розглянути їх більш детально, бачимо, що між ними існує тісний зв’язок. З 2015 року Bitcoin зріс приблизно на 18 700%, тоді як Ethereum за той же період збільшився на 22 000%. Це означає, що Ethereum є кращою інвестицією, аніж Bitcoin.

Аргументи на користь Bitcoin

Існує декілька причин, чому багато інвесторів вважають Bitcoin кращою інвестицією, ніж Ethereum. По-перше, Bitcoin став першою визнаною криптовалютою, і його назва стала загальновідомим брендом. Саме з цієї причини багато інституційних інвесторів обирають цей актив замість Ethereum. По-друге, кількість його токенів обмежена, а це означає, що з часом він буде ставати більш рідкісним.

По-третє, BTC розглядається як цифрове золото, і це пояснює, чому багато людей інвестують саме в цей актив. І нарешті, Bitcoin — це автономна організація, якою керує спільнота, на відміну від Ethereum, у якому значну роль відіграє Ethereum Foundation.

Аргументи на користь Ethereum

Тим часом, порівнюючи Bitcoin з Ethereum, багато інвесторів впевнено обирають Ethereum, і цьому є декілька причин. По-перше, вони вважають, що Ethereum пропонує більше варіантів використання, аніж Bitcoin.

Наприклад, ця платформа широко використовується для створення децентралізованих додатків у секторах DeFi, метавсесвіту та NFT. Серед відомих додатків на базі Ethereum варто згадати Uniswap, OpenSea і Aave. Тому чим більше будуть зростати ці сектори, тим більше підніматиметься ціна Ethereum.

По-друге, Ethereum вирішує проблему вуглецевого сліду, адже зараз здійснює перехід від механізму proof-of-work до платформи proof-of-stake. Цей процес досі триває, і аналітики очікують, що злиття відбудеться в третьому кварталі 2022 року . Тому Ethereum буде більш привабливим для тих інвесторів, в пріорітетах яких ESG-стратегії.

По-третє, Ethereum має додаткові функції, яких не вистачає Bitcoin. Найважливішою з них є стейкінг, який відбувається в Ethereum 2. З його допомогою можна заробляти гроші, просто купуючи і тримаючи монети.

На мою думку, саме завдяки цим характеристикам Ethereum є кращою інвестицією, аніж Bitcoin.