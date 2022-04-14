Засновник Ethereum Foundation Тім Бейко натякнув, що, можливо, доведеться відкласти довгоочікуваний остаточний перехід Ethereum на механізм proof-of-stake.

Схоже, «злиття» Ethereum тепер відбудеться «через кілька місяців» після червня, і це вже не перша затримка, коли переносять оновлення Ethereum 2.0 на другу половину 2022 року.

Бейко, який вважає, що майнерам Ethereum зараз не варто інвестувати в нове майнингове обладнання, натякнув на таку затримку в середу рано-вранці.

«Це не відбудеться в червні, але, можливо, станеться за кілька місяців. Поки що немає точної дати, але ми однозначно переживаємо фінальний етап PoW на Ethereum», – зазначив він.

Що таке злиття Ethereum?

1 грудня 2020 року запрацював ланцюг Ethereum Beacon, який запровадив механізм консенсусу proof-of-stake в мережі Ethereum. Це стало новим етапом, що відмітив прагнення екосистеми ETH позбутися енергозатратного майнінгу PoW.

Однак ланцюг Beacon працює паралельно з мережею Ethereum, яка продовжує використовувати майнінг для захисту мережі.

Злиття дозволить об’єднати основну мережу і ланцюг Beacon в єдине ціле, повністю відмовляться від майнінгу, а захист мережі буде забезпечувати стейкінг. Це злиття також вважається попередником ланцюгів сегментів, що є ключовою віхою для забезпечення масштабованості, безпеки та стійкості.

Такий перехід має важливе значення для Ethereum, адже він прагне забезпечити ще більшу цінність для суспільства. На даний момент ця мережа блокчейну серед усіх додатків найбільше зосередилась на проєктах, що стосуються децентралізованих фінансів (DeFi) і невзаємозамінних токенів (NFT).