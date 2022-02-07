Meta зазнала збитків у розмірі 10 мільярдів доларів через свій відділ доповненої та віртуальної реальності, і постраждали більшість токенів метавсесвіту. Decentraland не став винятком. Досить швидко токен почав відновлюватися і вже декілька днів поспіль фіксує прибутки.

Чи варто зараз купувати його на просадці? Чи не стане скоро запізно? Спробуємо дати відповіді на ці питання у невеликій статті, а також розкажемо, де можна зараз придбати Decentraland.

Де зараз найкраще купувати Decentraland

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Що таке Decentraland?

Decentraland запустили у 2017 році, провівши первинне розміщення монет (ICO) на суму 24 мільйони доларів. Його токен MANA працює в мережі Ethereum. Його можна використовувати для покупки землі та інших предметів у метавсесвіті Decentraland.

У Decentraland користувачі можуть займатися різними видами діяльності, наприклад, грати в ігри, створювати ілюстрації та брати участь у віртуальних вечірках.

Однією з причин, чому популярність MANA зростає, став анонс, який зробили кілька днів тому і де повідомили про вечірку з нагоди закриття Australian Openу, яка відбудеться у метавсесвіті та за участю Стіва Аокі. На вечірці, що проходила в метавсесвіті Decentraland, відбулися вражаючі виступи кількох артистів.

Australian Open — це один з найбільших щорічних тенісних турнірів, який дивляться сотні тисяч людей по всьому світу. Decentraland користується досить високою репутацією та солідним авторитетом.

Чи варто купувати Decentraland сьогодні?

Більшість аналітиків дають оптимістичні прогнози щодо Decentraland, але варто з недовірою сприймати усі цінові прогнози та інвестиційні поради. Ціни на токени метавсесвіту коливаються найбільше.

Прогноз ціни на Decentraland

CryptoNewsZ передбачає, що у 2022 році ціна MANA становитиме 5,10 долара. Якщо це справдиться, то можна буде отримати 82% прибутку від поточної ціни. Wallet Investor погоджується з такими прогнозами і стверджує, що до кінця року MANA буде торгуватися за 5,04 долара.

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