Де можна придбати LINA, яка вже здорожчала на 50%

LINA — це токен протоколу Linear Finance, який позиціонується як перший міжланцюговий протокол активів дельта-один, що дозволяє без жодних перешкод здійснювати торгівлю ліквідними активами.

Останнім часом команда протоколу зробила низку важливих досягнень, і саме тому LINA зросла більше ніж на 50%.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу Linear та її монету, зокрема, чи варто її купувати і де це можна зробити, якщо ви вирішите придбати LINA.

Оскільки LINA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LINA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LINA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LINA.

Linear Network може створювати синтетичні активи з необмеженою ліквідністю. Цей проєкт відкриває для користувачів криптовалют традиційні активи, наприклад, сировинні товари, форекс, ринкові індекси та інші тематичні сектори, і підтримує створення синтетичних токенів.

Протокол складається з різних продуктів, зокрема Linear.Buildr — DApp, що допомагає керувати токенами, використовуючи Linear (LINA) та інші токени в якості застави. Біржу спеціально створили, щоб забезпечити торгівлю різними токенами і при цьому гарантувати швидкий час підтвердження та надійний рівень безпеки.

LINA — це токен ERC-20, побудований в мережі Ethereum, основним завданням якого є забезпечити, щоб спільнота керувала протоколом. Усі власники токенів мають доступ до Linear DAO і можуть голосувати за різні ініціативи та пропозиції.

Безумовно, у LINA варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати час. На жаль, його не завжди можна визначити заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не сприймайте прогнози цін за чисту монету.

Uptobrain посилається на експертів, які стверджують, що LINA продовжить зростати. Наразі монета коштує десь 3 центи, однак експерти прогнозують, що до кінця 2024 року вона сягне приблизно 0,23 долара.

