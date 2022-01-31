ShibaDoge поєднує в собі назви та найкращі риси двох улюблених і дуже популярних криптовалют, які навряд чи потрібно представляти. Звичайно, ми говоримо про Shiba Inu і Dogecoin.

На ShibaDoge позитивно вплинуло зростання мем-монет на собачу тематику, і сьогодні ця монета зросла на 21%. Ви потрапили в правильне місце, якщо бажаєте дізнатися більше конкретно про цю «породу» монет, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще купувати ShibaDoge.

Де зараз найкраще купувати ShibaDoge

Оскільки SHIBDOGE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SHIBDOGE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SHIBDOGE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на SHIBDOGE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SHIBDOGE.

Що таке ShibaDoge?

Творці ShibaDoge мають високу мету: вони хочуть побачити еволюцію валюти, коли вона не контролюється урядовими монополіями, і повернути владу над нею людям. Щоб зробити це можливим, спільнота має об’єднатися.

Така місія ShibaDoge – в кінцевому результаті об’єднати спільноти, що стоять за Shiba Inu та Dogecoin. Сукупна ринкова капіталізація обох валют наразі становить понад 40 мільярдів доларів, і налічується понад 5 мільйонів власників токенів.

Короткострокова мета криптовалюти – об’єднати 1% цієї аудиторії, створити цінність для понад 50 000 власників токенів і сягнути ринкової капіталізації більше 400 мільйонів доларів. Її творці зосереджуються на першому відсотку і вірять, що зможуть об’єднати більше людей.

Чи варто купувати ShibaDoge сьогодні?

Криптовалюти дуже мінливі, особливо мем-монети. Їхня вартість може змінитися лише від одного твіту. Якщо ви любите ризикувати, ShibaDoge може стати гарною інвестицією для вас.

Прогноз ціни ShibaDoge

За словами експерта на Quora, якщо ShibaDoge і далі буде рухатися такими темпами, його ціна незабаром сягне 1 цента. Можливо, зараз він процвітає, та в майбутньому може відбутися величезне падіння ціни. У такій ситуації ShibaDoge не буде вартий і копійки в найближчі 5 років.

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