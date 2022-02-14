Де найкраще купувати Anchor Protocol, який сьогодні здорожчав на 9%

Ціна Anchor Protocol сьогодні становить трохи нижче 2 доларів, а обсяг торгів за 24 години складає майже 66 мільйонів доларів. Протягом останньої доби Anchor Protocol зріс на 9,37%.

Читайте далі цю коротеньку статтю і дізнаєтесь більше про Anchor Protocol, чи варто його купувати, а також де це можна зробити, якщо вирішите придбати Anchor Protocol.

Де зараз найкраще купувати Anchor Protocol

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Що таке Anchor Protocol?

Anchor Protocol — це протокол кредитування та позик на блокчейні Terra. При його роботі використовується надмірна застава, щоб користувачі за допомогою своїх цифрових активів могли брати та давати в борг, а також отримувати відсотки.

Anchor дозволяє швидко виводи кошти і виплачує вкладникам відсоткову ставку, яка майже не змінюється і є однією з найвищих серед стейблкойнів – 19,5%. Завдяки Anchor кредити доступні для позичальників, які використовують ліквідні активи PoS в якості застави.

Щоб забезпечити захист принципала, який позичає кошти вкладника, Anchor використовує процедуру ліквідації. Депозити є безпечними до того часу, доки зобов'язання за ними підкріплені надмірною заставою.

Ліквідаційний протокол Anchor має на меті гарантувати безпеку депозитів шляхом погашення боргів, які не відповідають вимогам щодо забезпечення.

Чи варто купувати Anchor Protocol сьогодні?

Anchor Protocol може стати прибутковою інвестицією. Тим не менш, не полінуйтеся та прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни Anchor Protocol

Gov Capital робить ведмежі прогнози щодо Anchor. Аналітики цього ресурсу передбачають, що за рік його ціна впаде з поточних 1,95 долара до 0,152 долара. Wallet Investor також вважає цей актив поганою інвестицією.

З іншого боку, Price Prediction налаштований оптимістично. Експерти прогнозують, що у 2023 році мінімальна ціна буде 3,72 долара, а в 2024 році — 5,36 долара. Того ж року токен може піднятися до 6,31 долара, а середня річна ціна буде 5,51 долара. Очікується, що в 2025 році ціна 1 ANC сягне щонайменше 7,66 долара.

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