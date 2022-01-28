Де найкраще купувати NFT у 2022 році

Невзаємозамінні токени (NFT) набирають обертів і наступні кілька років будуть займати вагому частину криптовалютного простору. Саме тому багато людей купують ці активи та зберігають. Звичайно, не всі NFT принесуть вам гроші. Але деякі з них й надалі будуть продаватися за мільйони, тому варто спробувати. Чому NFT будуть зростати:

Наразі бачимо, що інституційні інвестори проявляють великий інтерес до NFT, і до цього простору долучається багато солідних гравців.

Довкола NFT лунає багато галасу, і про ці токени часто пишуть у ЗМІ, і тому попит може зрости ще більше.

З’являється все більше і більше NFT-бірж, де можна швидко та недорого торгувати NFT.

До речі про біржі, якщо плануєте придбати NFT, нижче зазначемо дві найкращі платформи, де можна знайти чудові варіанти:

Crypto.com (CRO)

Біржова платформа Crypto.com (CRO) є однією з найбільш відомих у світі. Вона запустила NFT-ринок, який прагне скористатися усіма перевагами її величезної екосистеми та інфраструктури.

Crypto.com хоче мати репутацію такої біржі, де у майбутньому люди зможуть купувати та продавати цілу низку криптоактивів. Варто звернути увагу на цей NFT-ринок.

Open Sea

Кожна людина, яка знає про NFT, напевно, вже зустрічала Open Sea . Це одна з найпопулярніших NFT-бірж, що працюють в мережі Ethereum. Open Sea не має власного токена, але, можливо, запустить в майбутньому.

Ця платформа пропонує велику колекцію NFT, які можна придбати, сплачуючи при цьому низьку плату за газ та здійснюючи швидкі транзакції. Крім того, Open Sea є одним із найбільших NFT-ринків на планеті.

Також можна обрати біржі для певних країн, які створили спеціально для трейдерів у певних регіонах. Але вони пропонують не так багато активів, як великі платформи.