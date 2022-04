Де найкраще купувати Terra, яка здорожчала майже на 20%

Токен Luna від Terra зріс на 16% після того, як Terra оголосила про введення позик, які втоматично погашаються, і її стейблкоїн UST за розміром ринкової капіталізації обігнав свого конкурента BUSD (стейблкоїн від Binance).

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу і монету Luna від Terra, зокрема, чи варто її купувати, і де краще це зробити, якщо виникне таке бажання.

Оскільки LUNA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LUNA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LUNA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LUNA.

Terra — це восьма за розміром ринкової капіталізації криптовалюта. Його блокчейн-протокол використовує стейблкоїни, прив’язані до фіатних валют, щоб забезпечити стабільність глобальних платіжних систем.

Команда Terra стверджує, що цей проєкт поєднує в собі стабільність цін і широке застосування фіатних валют разом зі стійкістю до цензури, яку має BTC. Він здійснює швидкі та доступні платежі.

Розробка Terra почалася в січні 2018 року, а її основну мережу офіційно запустили в квітні 2019 року. Її стейблкоїн UST утримує прив’язку до валюти у співвідношенні 1:1 завдяки алгоритму, який автоматично коригує попит і пропозицію.

Цього вдається досягти за допомогою того, що власників LUNA стимулюють обмінюватися LUNA і стейблкоїнами за вигідними обмінними курсами, щоб збільшити або скоротити пропозицію стейблкоїну відповідно до попиту на ринку.

Безумовно, Terra може стати гарною інвестицією, особливо якщо правильно обрати час. На жаль, про це не завжди можна дізнатися заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не сприймайте прогнози цін за чисту монету.

Wallet Investor вважає Terra чудовою інвестицією. Експерти цього ресурсу очікують, що у довгостроковій перспективі ця монета буде зростати. У квітні 2027 року 1 LUNA буде коштувати 554 долари.

5-річні інвестиції принесуть близько +517% прибутку. Тобто, якщо зараз інвестувати в токен 100 доларів, то за п’ять років можна буде отримати 617 доларів.

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022