Stepn оголосив про оновлення системи GEM або Mysterybox і про те, що вдалося досягти важливої позначки в 300 000 DAU (щоденних активних користувачів). Протягом останніх 24 годин його токен GMT став лідером за найбільшим обсягом торгів.

Окрім того, ця екосистема запустила на NFT-ринку Binance унікальну колекцію NFT-кросівок STEPN x ASICS NFT за підтримки провідного спортивного бренду ASICS.

Усі ці фактори разом сприяли вражаючому росту цін.

Якщо бажаєте дізнатися більше про GMT, що це таке, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати GMT, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати GMT

Оскільки GMT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GMT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GMT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Pancakeswap

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на GMT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GMT.

Що таке GMT?

STEPN — це додаток для стильного життя Web3, який має веселі соціальні елементи та гейміфікований дизайн. Користувачі, які володіють NFT-кросівками, можуть ходити, займатися бігом підтюпцем або бігати на вулиці і отримати за це токени GST, які можна використати для підвищення рівня або виготовлення нових кросівок.

Гравці можуть здавати в оренду або продавати свої NFT-кросівки на ринку, що існує в додатку. Зароблені користувачами GST зберігаються в гаманці, що вбудовано в додаток, і який має функцію обміну.

STEPN створила австралійська фінтех-студія Find Satoshi Lab. Ця команда здобула перемогу в конкурсі Solana Ignition Hackathon 2021 і належить до когорти DeFi Alliance Gaming.

Чи варто купувати GMT сьогодні?

GMT може бути прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни GMT

Ресурс Up to Brain цитує кількох експертів, які роблять помірно оптимістичні прогнози. За їхніми словами, до кінця наступного року 1 GMT буде коштувати 3,88 долара, а до кінця 2024 року — 4,34 долара.

GMT в соціальних мережах