Стайблкоїн Terra UST обійшов Binance USD (BUSD) і за ринковою капіталізацією став третім за розміром стейблкоїном.

Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют показав гарні результати. Після поганого початку тижня вартість ринку за останні кілька годин зросла більше ніж на 4%.

Завдяки відмінним показникам капіталізація крипторинку знову зросла до позначки в 1,9 трильйона доларів. Біткоїн торгується вище 40 тисяч доларів після того, як вчора знизився до рівня підтримки в 37 тисяч доларів.

Ефір також піднявся вище 3000 доларів після того, як на початку цього тижня ненадовго впав до 2800 доларів. Однак LUNA, нативний токен екосистеми Terra, демонструє найкращі результати серед монет зі списку топ-10 за ринковою капіталізацією.

За останні 24 години LUNA зросла більше ніж на 16% і обійшла інші основні криптовалюти.

Поточному зростанню сприяло нещодавнє досягнення UST. UST — це стейблкоїн, який підтримує екосистема Terra. За останніми даними, UST став третім за розміром стейблкоїном за ринковою капіталізацією.

Ринкова капіталізація UST наразі становить 17,5 мільярда доларів , токен обігнав BUSD (17,3 мільярда доларів) кілька годин тому. За останній рік UST здорожчав більше ніж на 1000% і став стейблкоїном, який зростає найбільш швидкими темпами на ринку криптовалют.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік LUNA/USD демонструє найбільш оптимістичні результати серед монет у топ-10. На даний момент монета LUNA торгується за 89 доларів.

Кілька годин тому лінія MACD перетнула нейтральну зону, а це вказує на потужний бичачий імпульс. 14-денний RSI на рівні 61 свідчить, що LUNA може рухатися до зони перекупленості, якщо це ралі продовжиться.

Якщо бики утримають контроль, до кінця дня LUNA може подолати перший великий рівень опору на позначці 95 доларів. Однак, щоб вдруге цього місяця перетнути позначку в 100 доларів, необхідна підтримка загального ринку.