Dogecoin активно набирає обертів після того, як Ілон Маск публічно заявив, що не продасть жодного зі своїх активів. Схожа тенденція торкнулася майже всіх криптовалют на собачу тематику, якими так рясніє ринок.

Читайте далі і ви дізнаєтесь подробиці стосовно Dogecoin, чи варто в нього інвестувати, а також же зараз найкраще придбати Dogecoin.

На логотипі Dogecoin зображено собачку шиба-іну. Ця цифрова валюта з відкритим вихідним кодом створили в результаті форку від Litecoin у грудні 2013 року. Її творці хотіли створити веселу та безтурботну криптовалюту, яка стане популярною серед людей за межами основної аудиторії Bitcoin. Монету побудували на базі собачого мему.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск зробив кілька дописів у соціальних мережах про те, що Dogecoin є його улюбленою монетою. Дійсно успіх цієї монети тісно пов'язаний із пристрастю мільярдера до неї.

Він почав писати твіти про Dogecoin на початку 2021 року. Мем із мультфільму «Король лев», на якому зобразили Маска та DOGE, сприяв зростанню монети, а кульмінацією стала поява мільярдера в шоу Saturday Night Live.

Час блокування альткоїна становить одну хвилину, його загальна пропозиція не обмежена, тобто, не існує жодних обмежень щодо кількості монет Dogecoin, які можна намайнити.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Analytics Insight наводить цитати експертів, які стверджують, що у 2025 році ціна DOGE складе 0,56-0,58 долара, його поточна ціна становить 0,11 долара. Якщо цей прогноз справдиться, у 2028 році середня ціна Dogecoin становитиме близько 1,79 долара і може зрости до 2,13 долара.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022