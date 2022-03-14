CitaDAO (KNIGHT) , провідна DeFi-екосистема у галузі нерухомості, повідомила про свої плани розмістити нативний токен KNIGHT на біржі MEXC. Очікується, що завдяки лістингу монета стане більш доступною в довгостроковій перспективі. Але чи варто її купувати? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо кілька важливих моментів:

Лістинг KNIGHT на MEXC розпочнеться 16 березня цього року.

MEXC є однією з найбільших бірж, кількість її користувачів налічує понад 6 мільйонів.

Прогнозують, що завдяки лістингу на біржі KNIGHT серйозно зросте.

Джерело даних: Tradingview

Токеноміка та фундаментальні основи CitaDAO (KNIGHT)

Застосування блокчейн-технології в галузі нерухомості має величезний потенціал. Ми бачимо, що у цій ніші вже запустили декілька проєктів, серед яких помітно виділяється CitaDAO (KNIGHT).

Фактично цей проєкт нещодавно запустив додаток на Genesis, що називається Real Estate On-Chain. Завдяки цьому додатку користувачі можуть здійснювати стейкінг стейблкоїнів в рамках протоколу нерухомості, а потім ці кошти можна інвестувати в нерухомість. Лістинг на біржі MEXC буде мати величезний ефект.

Завжди, коли монети заносять до списків на великих біржах, вони зазвичай зростають. Не думаємо, що CitaDAO (ЛИЦЕР) стане винятком. Зрештою, MEXC – це платформа, яка має майже 6 мільйонів користувачів. На момент виходу статті CitaDAO (KNIGHT) торгувався на рівні 0,04857 долара, тобто за останні 24 години він практично не змінився. Також варто зазначити, що ця монета працює на базі Ethereum.

Чому CitaDAO (KNIGHT) може стати вигідною інвестицією?

У блокчейн-екосистемі починають активно розвиватися проєкти в галузі нерухомості. Багато експертів стверджують, що DAO пропонують найкращий спосіб інтеграції проєктів нерухомості в децентралізовану екосистему.

Ймовірно, CitaDAO (KNIGHT) продовжить зростати, адже завдяки лістингу він здобуде поширення. Саме тому це чудовий актив, який варто придбати прямо зараз, особливо якщо врахувати, що він має великий потенціал для розвитку.