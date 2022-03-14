Сьогодні Astroswap (ASTRO) зріс приблизно на 7% після того, як DEX підтвердила новину про те, що уклали нову партнерську угоду з африканською телекомунікаційною мережею World Mobile, яка завдяки блокчейну хоче підключити мільярди людей до фінансового сектору. Ось що нам відомо наразі:

Очікується, що завдяки цьому кроку екосистема Astrswap залучить більше користувачів.

Це партнерство почнеться у Східній Африці, а потім стане глобальним.

На момент виходу статті Astroswap (ASTRO) торгувався за 0,007762 долара.

Джерело даних: Coinmarketcap

Що означає це партнерство для Astroswap (ASTRO)?

Майбутнє Astroswap (ASTRO) завжди виглядало світлим. Ця платформа прагне стати найбільш універсальною та основною децентралізованою біржею на Cardano. Її мета полягає в тому, щоб збільшити кількість оборотних активів на своїй платформі, і, крім того, Astroswap (ASTRO) сподівається розширитися та залучити більше користувачів.

Завдяки цій співпраці з World Mobile ситуація зміниться у двох основних напрямках. По-перше, компанії зосередяться на регіонах Африки та Близького Сходу, де доступ до фінансових послуг та криптоінвестицій залишається низьким. Після того як оприлюднили цю новину, ціна монети зросла, і це свідчить про те, що інвестори сприймають це надзвичайно позитивно.

Окрім того, Astroswap (ASTRO) інвестує в підтримку крос-ланцюгів і зовсім нещодавно оголосив про інтеграцію з блокчейном Velas. Усі ці фактори зіграють вирішальну роль у подальшому поширенню Astroswap (ASTRO). На момент написання цієї публікації Astroswap (ASTRO) торгувався за 0,007762 долара.

Чи вартий Astroswap (ASTRO) вашої уваги?

Наразі Astroswap (ASTRO) є досить невеликим проєктом, але він робить досить успішні кроки. Це децентралізована біржа, ринкова капіталізація якої становить близько 3 мільйонів доларів.

Хоча вартість децентралізованих бірж досить рідко сягають мільярдів доларів, ASTRO має потенціал зрости в 20 або навіть 50 разів. Він уже пропонує крос-ланцюгову підтримку між Velas і Cardano, і це свідчить про серйозність проєкту.