Протягом останніх тижнів Immutable X (IMX) зріс на понад 50%

У той час, як більшість монет на ринку криптовалют продовжують падати, Immutable X (IMX) протягом останнього тижня демонструє неймовірні прибутки. Це зростання значною мірою завдячує останнім новинам мережі, та чи зможе IMX і далі збільшуватися? Розглянемо основні моменти:

Immutable X (IMX) оголосив, що зібрав 200 мільйонів доларів, щоб профінансувати розширення своєї екосистеми.

Незважаючи на це зростання, Immutable X (IMX) торгується значно нижче свого ATH.

На момент виходу статті монета торгувалась приблизно за 1,8 долара.

Джерело даних: Tradingview

Ціновий прогноз щодо Immutable X (IMX)

Нещодавнє зростання Immutable X (IMX) на 50% стало для інвесторів приємною несподіванкою. Протягом останніх кількох днів ринок був дуже нестабільним, і з кожним днем стає дедалі важче знайти якісь позитивні новини. Однак, ми очікуємо, що IMX дещо відкотиться.

На момент написання статті монета втратила близько 5% протягом останніх 24 годин і торгувалася за 1,85 долара. Зараз найважливіше спостерігати за позначкою в 1,95 долара. Якщо IMX зможе знайти достатню підтримку для зростання, щоб протестувати або навіть перетнути цей поріг, то найближчим часом може отримати ще більше прибутків.

Проте все ще існує значний ризик розпродажу. Коли монети зростають подібним чином, вони в якийсь момент виходять на плато. Здається, для IMX ця точка плато знаходиться на рівні 1,8 долара. Якщо монета опуститься нижче цього рівня, то це може призвести до додаткових втрат.

Чи варто інвестувати в Immutable X (IMX)?

Жодних сумнівів, Immutable X (IMX) різко впав від своїх історичних максимумів, які він встановив кілька місяців тому. Більшу частину цього року монета також перебувала в ведмежому тренді.

Хоча в короткостроковій перспективі це може бути проблемою, але з довгострокової точки зору Immutable X (IMX) залишається гідною активом, що має значний потенціал.