У той час як більшість мем-монет, особливо відомі монети на собачу тематику, наприклад, Shiba Inu (SHIB) і Dogecoin (DOGE), боряться з бурхливими хвилями, монета Bobatama (BOBA), схоже, змогла осідлати ці хвилі, адже протягом останнього тижня вона зростає.

За останні сім днів токен BOBA зріс на 168,6%, хоча цей тиждень почався для нього з відкату: сьогодні він знизився приблизно на 15%. З іншого боку, за останній тиждень монета Shiba Inu впала на 4,29% і сьогодні продовжує знижуватися. Dogecoin впав на 3,69% за цей період.

У цій статті ми розглянемо, що ж сприяє зростанню ціни Bobatama (BOBA) протягом останнього тижня. За цей період більшість популярних монет, зокрема Bitcoin та Ethereum, навряд чи принесли значні прибутки.

Що таке Bobatama (BOBA)?

Перш ніж ми розглянемо причини росту Bobatama, хочемо пояснити, що ж це таке.

Bobatama запустили в мережі Ethereum, і це токен на основі мемів, який назвали на честь персонажу із «Зоряних воєн» Боба Фетт. Цей токен позначається як BOBA.

Утиліта, що стоїть за BOBATAMA, — BOBAMASK, перший в історії гаманець для багатьох ланцюгів, сумісний із віртуальною машиною Ethereum (EVM), який створили за допомогою технології Force Ghost від BOBATAMA.

Чому ціна на BOBA зростає?

Однією з причин, чому ціна BOBA зростає та набирає обертів, є те, що монета набурає популярності на CoinMarketCap. Саме це привернуло увагу китів, а один із них придбав токени BOBA на суму 38 ETH лише за одну транзакцію.

Також одним із основних рушіїв, які сприяють зростанню BOBA, є те, що його спільнота активно зростає. Ми очікуємо, що його ціна зросте ще більше, якщо команда продовжить виконувати свої обіцянки щодо технології Ghost Force і гаманця Bobamask.

Технологія Ghost Force дозволить здійснювати в блокчейні анонімні транзакції, а користувачі криптовалют зможуть використовувати гаманець Bobamask, який буде сумісним з мобільними пристроями і з Web3. Також команда збирається інтегрувати в свій гаманець NFT, на кшталт MetaMask.

За даними щодо розподілу власників BOBA, найбільшим власником є адреса, на яку припадає понад 39% пропозиції токенів. Прогнози стосовно BOBA залишаються оптимістичними, якщо тільки цей власник не вирішить скинути свої токени найближчим часом. Однак завдяки чудовому баченню майбутнього, а також своїй зростаючій спільноті Bobatama незабаром злетить до астрономічних масштабів.