Протягом останніх 24 годин ринок криптовалют торгувався переважно нижче, і більшість із 10 найбільших криптовалют зазнала збитків.

UK100 (+3,76%) значно зріс минулого тижня, адже свіжі економічні дані показали, що економіка Великої Британії працює краще, ніж очікувалося.

Минулого тижня американські акції пережили один із найгірших тижнів 2022 року, бо через війну, що й досі триває в Україні, інвестори дещо зменшити свої апетити до ризику.

Серед тих, хто постраждав найбільше, технологічні акції, і такі компанії, як Apple (минулого тижня упав на 5,17%), Microsoft (-3,38%) і PayPal Holdings (-3,34%), втратили свої позиції.

Кращі криптовалюти

У топ-100 вже вкотре найбільшим переможцем стала Terrа, яка на момент написання статті зросла на 8%. Можливо, це пов’язано з тим, що кити ETH масово накопичують Wrapped Luna, щоб отримати доступ до екосистеми Terra. Минулого тижня кити скупили Wrapped Luna, загорнуту версію токена Terra, на суму понад 70 000 доларів.

Біткоїн впав приблизно на 1% і на момент написання статті торгувався нижче 39 000 доларів. Ethereum зафіксував невеликі втрати, а XRP і Solana впали десь на 3% і 2% відповідно. З іншого боку, Cardano продемонстрував зростання приблизно на 2%.

Dogecoin набирає все більшої популярності після того, як Ілон Маск повідомив, що не буде продавати жодні свої монети. Однак це не позначилося на ціні токена.

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку топ-100 втратили 1-3% своєї вартості. Fantom впав на 5%, бо й досі не оговтався після виходу головного розробника з проєкта, що стався минулого тижня. Chiliz втратив 6%.

З іншого боку, THORChain і токен конфіденційності Zcash зросли на 8% і 4% відповідно. Нещодавно THORChain активно зростав. The Graph також здорожчав приблизно на 4%.

У тренді

Сьогодні ціна HydraMeta в реальному часі становить 0,00077 долара, а добовий обсяг торгів складає 1 мільйон доларів. Протягом останніх 24 годин HydraMeta зросла на 1483%.

За допомогою цієї платформи користувачі можуть купувати та продавати на різних блокчейн-ринках, при чому їм не потрібно переводити активи на інші криптовалютні гаманці. Це означає, що комісії за міжланцюгові транзакції, зокрема ETH і BSC, знижуються.

MovieBloc, децентралізована платформа для розповсюдження фільмів і контенту, продовжує набирати обертів. Його токен MBL стрімко зростає відтоді, як минулого тижня його розмістили на crypto.com. Сьогодні його ціна зросла більше ніж вдвічі: він здорожчав на 137%.