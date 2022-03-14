Однак генеральний директор Tesla і SpaceX вважає, що через зростання інфляції «фізичні предмети», як-от нерухомість та акції компаній, які випускають «гарні продукти» краще підходять для інвестицій.

Ілон Маск заявив, що не збирається продавати свої криптоактиви в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Dogecoin (DOGE).

Маск, який вперше придбав біткоїни, коли набирав обертів бичачий ринок 2020-2021 років, схоже, віддає перевагу інвестиціям у «фізичні предмети» на тлі зростання інфляції.

Генеральний директор Tesla і SpaceX зазначив це в понеділок у дописі у Twitter і заявив, що, враховуючи високу інфляцію, нерухомість або акції компаній, які виробляють «гарні продукти», можуть бути кращою інвестицією, аніж долари.

Порівняно з минулорічними показниками, інфляція в США досягла найвищого рівня, а дані за лютий вказують, що вона сягнула 7,9%. Це найвищий рівень інфляції за останні 40 років, і основними причинами цього стали монетарні та фіскальні стимули, які використовували під час пандемії. Також її посиленню сприяла й війна в Україні.

«Для тих, хто шукає поради в цій темі, можу запропонувати загальний принцип: коли інфляція висока, зазвичай краще володіти фізичними предметами, як-от будинок чи акції компаній, які, на вашу думку, роблять гарні продукти, а не доларами», – про це Маск повідомив у Twitter.

«Я досі володію [криптоактивами] і не продаватиму свої біткоїни, Ethereum чи Doge, хай там що», — додав він.

Його коментарі пролунали в той час, коли світові ринки зіштовхуються зі значним тиском продажів через антиросійські санкції за вторгнення в Україну.

За кілька днів після вторгнення біткоїн знизився, а через заборону на експорт російської нафти її ціна сягнула багаторічних максимумів. Окрім того, значно виросли ціни на золото, паладій, мідь.

За минулий тиждень біткоїн зріс на 1,3% і зараз коштує близько 38 200 доларів, Ethereum (ETH) здорожчав трохи менше ніж на 1%, а Dogecoin за минулий тиждень знизився на 5%.

Тим часом європейські акції зростають в ранніх угодах через збільшення оптимізму щодо переговорів між Україною та Росією.

Нафта здешевшала приблизно на 5% після того, як минулого тижня заборонили Росії її експортувати, а також через посилення карантину в Китаї через нову хвилю заражень Covid.