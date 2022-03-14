У компанії PwC передбачають три великі зміни, які позначаться на продажу квитків, правах ЗМІ та спонсорстві.

NFT і цифрові активи будуть активно сприяти залученню вболівальників і потоків прибутків від спортивної галузі.

Інтеграція метавсесвіту та Web3 також принесе величезні перспективи для галузі, як зазначено у звіті компанії.

NFT мають величезний потенціал і, ймовірно, стануть «майбутнім цифрових активів у галузі спорту», – зазначено у новому звіті компанії з аудиту PwC, що входить до Великої четвірки.

У звіті компанії під назвою Прогноз у сфері спорту на 2022 рік невзаємозамінні токени окреслили однією з десяти тенденцій, які можуть сприяти розвитку спортивного сектора.

За даними PwC, зростання NFT і загальне впровадження цифрових активів є тією подією, яка, ймовірно, «сформує досвід шанувальників» і збільшить можливості для отримання прибутків.

Згідно зі звітом, продажі колекційних NFT, NFT для членів, які мають сезонний абонемент, а також токени віртуального доступу, напевно, відіграють важливу роль і допоможуть змінити процес залучення шанувальників. Більше того, подібно продажу квитків, правам ЗМІ та спонсорству, швидко зростаючий NFT-простір може відкрити нові потоки прибутків для команд і ліг.

«Для спонсорів токенізація – це чудовий спосіб приєднатися до команди чи ліги, а також за допомогою унікальних дій створити капітал для обох сторін», – зазначають представники компанії.

Спортивні організації та команди можуть пізнавати колекційні NFT і переходити до токенізованих квитків, командних сувенірів чи навіть основних моментів матчів.

Вони можуть стати основною серією колекційних NFT, а їхні продаж та торгівля можуть принести нові прибутки на колосальні суми, яких раніше не бачили. Така ж концепція може застосовуватися до власників сезонних абонементів (STM) і токенів віртуального доступу.

Окрім того, метавсесвіт і Web3 стануть серйозними «зрушеннями» в найближчі роки, і їхнє зростання призведе до «переосмислення того, як шанувальники долучаються до спорту».

Оскільки команди та організації прагнуть інтегрувати цю технологію та отримати від неї користь, PwC вважає, що інвестиції в інфраструктуру та таланти є ключовим фактором для її реалізації. Також важливо працювати над дотриманням юридичного та податкового законодавства.