AAVE прорвався у топ-50 найбільших монет за ринковою капіталізацією, і щойно його ціна перевищила 240 доларів. Добовий обсяг торгів склав 2,2 мільярда доларів, і сьогодні цей токен зріс на 33%.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про AAVE: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати AAVE.

Де зараз найкраще купувати AAVE

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Що таке AAVE?

AAVE — це DeFi-протокол, який допомагає людям давати та брати криптовалюту в позику. Позичальники можуть скористатися криптовалютою, щоб отримати миттєві позики, а кредитори можуть заробляти відсотки, вкладаючи свої активи у спеціальні пули ліквідності.

AAVE фінською означає «привид». Власники цього токена сплачують на платформі пільгові збори. Окрім того, токен використовується як токен управління.

Це гарантує, що власники AAVE мають право брати участь у подальшому розвитку протоколу.

Чи варто купувати AAVE сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни AAVE

Coin Price Forecast передбачає, що до середини цього року AAVE зросте до 256 доларів і завершить його на рівні 282 доларів. На середину 2023 року ціна токена становитиме 270 доларів, а наприкінці року — 281 долар.

За прогнозами, середня вартість протягом 2024 року становитиме близько 243 доларів. Всередині 2025 року 1 AAVE буде торгуватися за 274 долари. Того ж року він перевищить позначку в 300 доларів.

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