Де найкраще придбати IoTeX, який створює об’єднаний світ

Сьогодні ціна IoTeX в реальному часі становить 0,07 долара, а добовий обсяг торгів складає 40,2 мільйона доларів. За ринковою капіталізацією IoTeX займає 92-у сходинку, і ця монета зросла на 3,32%. Сьогодні компанія OIG оголосила про партнерство з ioTexPad, першою в історії панеллю запуску, яку створили на базі IoTeX.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати IoTeX, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати IoTeX

Оскільки IOTX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати IOTX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити IOTX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на IOTX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть IOTX.

Що таке IoTeX?

З моменту свого запуску в 2017 році IoTeX створює децентралізовану платформу, метою якої є розширення можливостей відкритої економіки для машин — відкритої екосистеми, де люди та машини можуть взаємодіяти, спираючись на довіру, вільну волю, а також на належним чином розроблені економічні стимули.

IoTeX створив з нуля власний блокчейн, сумісний з EVM, використовуючи інноваційний консенсус Roll-DPoS, і запустив його у квітні 2019 року.

На додаток до блокчейну IoTeX його команда побудувала основні блоки інфраструктури для підключення до блокчейнів Ethereum, BSC і Heco. Сюди увійшли гаманець ioPay та міст ioTube. IoTeX допомагає DApps на основі EVM масштабуватися, і при цьому він пропонує низьку плату за газ.

Проміжне програмне забезпечення, наприклад, децентралізована ідентифікація, конфіденційні обчислення та безпечне обладнання, створили на базі блокчейну IoTeX, щоб забезпечити роботу автономних пристроїв.

Чи варто купувати IoTeX сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на IoTeX

За даними Wallet Investor, за рік IoTeX буде торгуватися приблизно за 0,18 долара і може зрости до 0,59 долара до лютого 2027 року.

Trading Beasts прогнозує, що ціна токена IOTX досягне 0,11 долара в лютому наступного року, а в кінці 2025 року становитиме 0,13 долара.

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