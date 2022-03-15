Десь протягом останніх кількох місяців в Jasmy Coin (JASMY) здебільшого спостерігається потужний ведмежий тренд. Монета кілька разів намагалася наростити імпульс, але більшість її спроб закінчилися невдачею. Отож, яке майбутнє чекає на інвесторів JASMY? Розглянемо основні моменти:

Зараз монета наближається до свого мінімального рівня за всі часи.

Окрім того, JASMY впав майже на 100% від своїх історичних максимумів.

На момент виходу статті Jasmy Coin (JASMY) торгувався за 0,01266 долара.

Джерело даних: Tradingview

Майбутні прогнози для Jasmy Coin (JASMY)

Як відомо, зальний крипторинок падає, і багато монет зазнають збитків. Проте Jasmy Coin (JASMY) перейшов на зовсім інший ведмежий рівень. Зараз ця монета практично наближається до своїх історичних мінімумів. Окрім того, він дуже відкотився від свого попереднього ATH.

До того ж, Jasmy Coin (JASMY) торгується нижче своєї 25-денної ковзної середньої. Усі ці ознаки вказують на те, що найближчим часом ведмежа тенденція продовжиться. Проте єдину надію дає той факт, що індекс відносної міцності перемістився на територію перепроданості. Можливо, це свідчить про те, що Jasmy Coin (JASMY) сягнув дня, і зараз єдиний шлях – це вгору.

Наступна важлива зона підтримки для цього японського токена знаходиться на рівні 0,010 долара. За прогнозами, монета сягне цього рівня, і лише потім зможе знайти підтримку. Якщо монета почне зростати, можливо, вона зіштовхнеться зі значними проблемами при спробі подолати позначку в 0,02 долара. На момент виходу статті Jasmy Coin (JASMY) торгувався за 0,012 долара.

Чи варто купувати Jasmy Coin (JASMY)?

Досить дивно спостерігати, як Jasmy Coin (JASMY) сягнув такого дна. Зрештою, це дуже гідний проєкт, який прагне надавати компаніям та фізичним особам простий спосіб монетизувати свої дані.

Хоча є й інші проєкти, наприклад, Ocean Protocol, які добре працюють у цій сфері, Jasmy Coin (JASMY) залишається надійним варіантом. Це може стати гідною інвестицією, особливо зараз, коли він сягнув дна.