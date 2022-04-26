Сьогодні ціна The Graph в реальному часі становить 0,39 долара, а добовий обсяг торгів складає 217,2 млн доларів. За останні 24 години The Graph зріс на 16,65%.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу та монету The Graph, зокрема, чи варто в неї інвестувати, а також де можна придбати The Graph, якщо ви захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати The Graph

Оскільки GRT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GRT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GRT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на GRT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GRT.

Що таке The Graph?

The Graph — це протокол для запиту даних для основної мережі Ethereum та подібних мереж, який забезпечує роботу багатьох додатків у загальній екосистемі Web3 та частково в DeFi-секторі.

GraphQL використовується для отримання даних блокчейну, які потім слугують для побудови та публікації підграфів. Розробники можуть з легкістю розпочати роботу в цій мережі завдяки вбудованому сервісу, над яким ще працюють.

The Graph підтримує індексацію даних з Ethereum, IPFS та POA.

The Graph прагне використовувати надійну децентралізовану відкриту інфраструктуру. Його учасники користуються Graph Token (GRT), що гарантує економічну безпеку мережі та цілісність запитуваних даних.

Чи варто купувати The Graph сьогодні?

The Graph може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж вкладати кошти в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на The Graph

Price Prediction робить досить оптимістичні прогнози щодо GRT. Експерти цього ресурсу передбачають, що цього року монета може піднятися до 0,66 долара, а середня річна ціна буде 0,58 долара. У 2023 році вона буде коштувати щонайменше 0,84 долара, але, скоріш за все, в середньому буде торгуватися за 0,87 долара.

У 2024 році The Graph буде коштувати щонайменше 1,19 долара. Він може зрости до максимуму в 1,41 долара, а середня річна ціна становитиме 1,23 долара. Мінімальна можлива ціна в 2025 році буде 1,81 долара.

Wallet Investor дотримується абсолютно протилежної точки зору. Аналітики цього ресурсу вважають The Graph поганою однорічною інвестицією. Його ціна залишиться незмінною, а ваші інвестиції можуть знецінитися.

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