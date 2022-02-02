UFO Gaming — це повністю децентралізований міжгалактичний токен соціальних ігор. Після новини про лістинг на CoinSpot він здорожчав майже на чверть протягом останніх 24 годин.

Читайте далі цю коротеньку статтю і дізнаєтеся більше про UFO Gaming, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати UFO Gaming.

Де зараз найкраще купувати UFO Gaming

Що таке UFO Gaming?

Екосистема UFO Gaming складається з метавсесвіту P2E, NFT, віртуальної землі, ігор та панелі запуску IDO. Щоб мати доступ до всіх елементів екосистеми, необхідно мати токен $UFO.

Цей токен повністю належить спільноті. Користувачі можуть заробляти «Plasma Points» із пулу $UFO або UFO-ETH LP в Cosmos. Вони викупляють Origin UFOep, який необхідний для гри Super Galactic, першої гри.

Граючи в Super Galactic, користувачі отримують UAP, які їм необхідні, щоб купувати, обмінювати та об’єднувати (розводити) NFT у грі.

І нарешті, можна використати свої токени UFO для стейкінгу, або щоб володіти землею на виділеній планеті та щоб отримати багаторівневий доступ до деяких із найбільш очікуваних ігрових проєктів метавсесвіту: Dark Metaverse.

Dark Metaverse не обмежується лише одним ланцюгом. UFO планує запустити ігри в деяких із найбільш відомих мереж, які охоплюють широкий спектр і різні ніші в блокчейнах L1 і L2.

Чи варто купувати UFO Gaming сьогодні?

Прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів, перш ніж інвестувати в UFO. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на UFO Gaming

Tech News Leader прогнозує, що за рік токен UFO Gaming сягне 0,000022 долара, зараз він коштує 0,00001 долара. За 5 років, можливо, його ціна становитиме 0,000066 долара, а за 10 — 0,0004 долара.

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