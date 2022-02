FORTH базується на новітньому принципі. Це наативна монета Ampleforth (AMPL), його токен управління, унікальність якого криється в тому, що кількість AMPL, яку ви маєте, може змінюватися щодня. Щоб дізнатися більше про цей токен, читайте далі цю невелику статтю. Також ви дізнаєтесь, де зараз найкраще купувати FORTH.

Оскільки FORTH є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FORTH за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FORTH прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FORTH.

Власники токенів FORTH можуть голосувати за запропоновані зміни до протоколу Ampleforth або делегувати свої голоси представникам, які проголосують від їхнього імені. AMPL — це така криптовалюта, як біткоїн, але з «родзинкою»: пропозиція змінюється щодня.

Протокол AMPL автоматично коригує пропозицію відповідно до попиту. Коли ціна висока, баланси гаманців збільшуються. Коли ціна низька, баланси гаманців зменшуються.

Криптовалюта AMPL нерозбавлена. Коригування запасів здійснюється універсально та пропорційно до балансу кожного окремого гаманця. Це означає, що ваш відсоток власності на мережу залишається фіксованим.

Як стверджують творці AMPL, сьогодні спостерігається небезпечна кореляція криптовалют. Унікальна система стимулів AMPL дозволяє йому відокремитися від цінової моделі біткоїну. Це зменшує систематичний ризик і додає різноманітність до однорідної екосистеми.

Токен може стати вигідною інвестицією завдяки унікальному принципу, на базі якого його побудували. Однак варто проаналізувати ринок і прочитати принаймні декілька цінових прогнозів, перш ніж робити інвестиції.

Wallet Investor стверджує, що, якщо ви шукаєте віртуальні валюти з гарною прибутковістю, цей варіант ван не підійде, адже поточні інвестиції в цю криптовалюту можуть знецінитися в майбутньому.

Абсолютно не погоджуюся. За оцінками експертів, до кінця 2023 року ціна підніметься до 31 долара, на момент написання статті вона становить 7,80 долара. Токен, ймовірно, сягне 46 доларів до кінця 2024 року.

⚡️#FORTH's 12h chart continuing with MAJOR STRENGTH towards the target at $15.77 and technically, has MORE to go! $FORTH is in position to climb over 36% more to reach this target and looks to be in the process of doing so now! #AmpleForthGovernanceToken may continue on this run! pic.twitter.com/sqGB2FFwps

— Crypto Lisa (@CryptoMonaL) February 3, 2022