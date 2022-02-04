Immutable X позиціонується як перше рішення для масштабування рівня 2 для NFT на базі Ethereum. Сьогодні токен втратив 4%, та все одно його прирість за останні 7 днів становить 18%. Чи варто зараз купувати його на просадці? У цій невеликій статті ви знайдете відповідь на це питання і дізнаєтеся більше про токен IMX, а також де зараз найкраще купувати IMX.

Де зараз найкраще купувати IMX

Оскільки IMX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати IMX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити IMX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на IMX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть IMX.

Що таке IMX?

Як стверджують розробники Immutable X, його блокчейн усуває обмеження Ethereum, наприклад, низьку масштабованість, поганий користувацький досвід роботи, неліквідність і повільна робота мережі, з якою зіштовхуються розробники.

Натомість користувачі отримують доступ до миттєвої торгівлі та колосальної масштабованості і разом з тим насолоджуються нульовою платою за газ за карбування та торгівлю NFT, при чому нічого не загрожує безпеці користувачів чи активів.

Щоб досягти цього, Immutable X побудували з використанням технології STARK zk-rollups, завдяки чому користувачі можуть створювати та розповсюджувати токени ERC-20 і ERC-721 у величезних масштабах.

За словами керівника Gods Unchained Кріса Клея, Immutable X дозволяє реалізувати у грі нову метасистему, яка раніше була неможливою. Таким чином, Immutable X прагне, щоб і користувачі, і розробники при роботі з ним отримували досвід світового рівня.

Чи варто купувати IMX сьогодні?

IMX може стати дуже прибутковою інвестицією. Однак варто проаналізувати ринок і прочитати принаймні декілька цінових прогнозів, перш ніж інвестувати в цей токен. Падіння може продовжитися.

Прогноз ціни IMX

Tech News Leader робить дуже оптимістичні прогнози щодо IMX. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що за 1 рік токен може вирости до 7,04 долара, а це більше ніж вдвічі перевищує поточну вартість. За 5 років IMX буде коштувати 19,78 долара, а за 10 — 126,83 долара.

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