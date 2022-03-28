Чому Zilliqa активно зростає? Його токен ZIL швидко дорожчає через новини про майбутній запуск метавсесвіту, це окрім інших позитивних подій.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтеся більше про Zilliqa: що це таке, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Zilliqa.

Де зараз найкраще купувати Zilliqa

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Coingate

Coingate - це литовська компанія FINTECH, заснована в 2014 році. Оплатні шлюз пропонує послуги з платіжної платіжної плати для бізнесу будь-яких розмірів. Управління рахунком на основі дозволів, Fiat виплат до банківського рахунку та абсолютно нову функцію платежів електронної пошти є лише кількома причинами, чому конування став платіжним процесором для багатьох.

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Що таке Zilliqa?

Zilliqa позиціонується як перший публічний блокчейн у світі, який повністю покладається на розподілену мережу. Завдяки цьому він вирішує проблеми масштабованості, адже має дуже високу швидкість транзакцій за секунду та високу пропускну здатність.

Оскільки ця екосистема зростає, і з’являється все більше сегментів, зростає і швидкість обробки транзакцій, бо кожен сегмент обробляє транзакції окремо. Записи в блокчейні здійснюються, як тільки вони обробляються, тому не потрібно додаткового часу для підтвердження.

Zilliqa прагне стати блокчейном номер 1 для великих підприємств у різних галузях, зокрема ігри, реклама, платежі, інші фінансові послуги та розваги.

Чи варто купувати Zilliqa сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Zilliqa

Аналітики розходяться у своїх прогнозах щодо ціни токена ZIL. За даними Price Prediction, за вісім років токен буде коштувати понад 2 долари. Однак Wallet Investor прогнозує, що протягом року його ціна впаде на 46%.

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